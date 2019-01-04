【大慶證券】盤前分析－全球經濟放緩 聚焦利基中小型股



◆盤勢分析

受到 ISM 公布美國 12 月製造業 PMI 下跌至 54.1，加上蘋果調降第一季財測，儘管 ADP 公布 12 月私企新增就業月增 27.1 萬人、優於預期 17.8 萬人，仍不敵市場擔憂全球經濟放緩的程度，美國四大指數呈現開低走低的格局，終場全面下跌，其中又以費半指數重挫 5.94% 跌幅最重，美股技術面出現轉弱跡象，日 KD 指標的 K 值轉為下彎，上方月線壓力不容忽視，但在前波低點未跌破以前，短線仍有望維持反彈走勢，市場持續關注美中貿易與英國脫歐等政經事件發展。



由於蘋果因中國市場需求放緩而調降第一季財測，相關蘋概股承壓，使台股以 9494 點開出後，向下跌破 9500 點下探 9474 點，早盤雖曾一度翻紅拉回至 9554 點，但仍不敵賣壓一路下滑，指數終場以 9492 點作收，下跌 61.7 點，成交量則放大到 911 億元，技術面明顯留下長上影線，日 KD 指標轉為交叉向下，且上檔持續面臨月、季線反壓，加上外資期貨多單減碼 2518 口、態度依舊偏空的情況下，研判台股下修壓力依然沉重，但觀察指數壓回至相對低點似有低接買盤進入，故預期台股短線區間震盪走勢不變，多空關鍵在於前低 9400 點關卡能否守穩。



從盤面上觀察，權值股表現依舊疲軟，除了蘋概股包含台積電、大立光、鴻海、甚至可成、和碩、鴻準等均下跌外，其它個股如國泰金、富邦金、台塑、聯電、南亞科、統一等也都在平盤以下，拖累台股表現。同時，電子股的被動元件、砷化鎵等族群持續弱勢，短線尚未出現止跌訊號，仍不建議進場摸底。對比之下，資金湧進具有利基的中小型股尋求庇護，近期強勢的 5G 族群概念股包含先豐、高技等都持續表態，與國際連動性相對較低的生技股也在中裕、基亞等新藥股帶頭下，激勵如晟德、聯合、邦特、泰博等均逆勢走揚，加上百和、聚陽、寶成、豐泰等紡織股持續上演反彈行情，顯示在盤面缺乏新主流的情況下，類股持續輪動，操作上仍以 5G、電動車、利基型 IC、生技、紡織等族群為主，嚴守操作紀律。

