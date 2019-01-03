【華冠投顧】蘋果利空攪局 多頭防守火種未熄 如何證明有能耐重掌盤勢？

賴昇楷 分析師

＜大盤分析＞

昨夜美股四大指數全數由黑翻紅，然而盤後 "蘋果" 無預警調降財測引發電子盤大跌，利空帶動蘋概權值股的殺盤並造成大盤 - 61 點回測上週低點，OTC 指數 - 0.69% 下測至五日線附近。

由於蘋果下修財測是近 20 年來首見，台股期貨逆價差亦於尾盤再次擴大，因此不排除明日大盤還有回測動作，但因蘋果利空發酵已有一段時日，加上蘋概三王《2330 台積電》、《2317 鴻海》、《3008 大立光》今天雖然跳空下跌卻收了紅Ｋ棒或十字線，說明主要權值股仍保有一定的低檔承接力道，也暗示多頭並非完全潰敗，只是多頭要轉強的基本門檻必須重新收復今日高點才行，因為大盤與 OTC 指數今日同步放量，需要吞掉這根Ｋ棒才能證明多頭具備足夠的實力與企圖重新掌控盤勢。

＜操作策略＞

原定大盤重上月線視為多方轉強訊號、失守 9473 點為轉弱訊號；OTC 指數重上 12/20 高點 124.69 為轉強訊號、正式失守季線為轉弱訊號。

目前多空皆未能正式突破防線，故操作上仍維持「多空雙向」操作。

＜強弱勢股＞

今日生技股續強，受到《3176 基亞》漲停突破箱型區間帶動，《4736 泰博》、《4147 中裕》、《4128 中天》、《4129 聯合》、《1786 科妍》、《4123 晟德》、《4107 邦特》... 持續攻高。

蘋概族群受利空衝擊，今日《6153 嘉聯益》、《6269 台郡》、《6456 GIS-KY》、《2474 可成》、《4943 康控 - KY》... 均出現破底走勢；另漲價族群被動元件、矽晶圓亦跌幅較重，包括《2327 國巨》、《2492 華新科》、《6488 環球晶》、《6182 合晶》、《3016 嘉晶》... 皆失守上週低點。

＜多方口袋名單＞

昨日於 Line@列出近期相對有守甚至逆勢墊高的「多方口袋名單」，當中另於 "盤後影音" 追蹤的《6290 良維》，今日一度逆勢攻高逼近漲停，考慮到連 2 天逆風飛翔近 13%、正乖離拉大且台股遇利空襲擊，故先逢高獲利入袋。

其餘口袋名單，今日在台股跌勢之下也多能守住月線，可持續追蹤待大盤出現前述止穩或多方反擊訊號，再伺機進行卡位。

※以上內容由華冠投顧 賴昇楷分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。