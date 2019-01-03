【永誠投顧】關鍵K團隊 盤勢分享

◆盤勢分析

加權指數下跌 61.72 點 (-0.65%) 收 9492 點。

櫃買指數下跌 0.86 點 (-0.86%) 收 123.03 點。

今日台股受 apple 下修營收預測影響拉回，APPLE 調降營收也是近 20 年來首見。2019 年第一季營收由 890-930 億美元下修到 840 億美元，遠低於市場預估的 900-915 億美元。其實庫存調整的議題早在之前我們就已經特別提醒了。從 12 月台灣製造業採購經理人指數 (PMI) 從 48 掉到 44 為 2012 年以來最大跌幅(其中在手未交貨訂單－庫存創下新低，顯見訂單下降速度快)。韓國 12 月份出口年增率 - 1.2%、台灣 11 月出口年增率 - 3.43%、北美半導體出貨年增率 - 5.28%。都證明了 apple 的調整並不意外。

我們團隊甚至於觀察一個有趣的產業鏈，就是石英元件供應鏈，為電子零組件重要觀察指標，幾乎重要消費電子產品多半使用日系石英元件，領導公司包含日本電波工業 (Nihon Dempa Kogyo)、大真空(KDS) 與京瓷 (Kyocera) 等。根據日本石英元件工業會 (QUARTZ CRYSTAL INDUSTRY ASSOCIATION OF JAPAN；QIAJ) 最新公布的統計數據顯示，2018 年 11 月份日本廠商石英元件訂單量較 YOY%-2.7%，4 個月來第 3 度呈現下滑；新接訂單額 YOY 大減 10.1%，科技產品疲弱庫存拉高早就在前端零組件嗅出端倪。



由於產能利用率下降，預估產業毛利率與存貨跌價損失都將陸續呈現在財報上，只要持股抓到重要趨勢，避掉 2018 年第四季到 2019 年第一季的修正波，後續持續獲利的機會相當大。如果我們用上市櫃公司獲利年增率的角度來看，從 2018Q4 到 2019Q4 連續五季，年增率走勢是 - 11.4%、0.9%、-11.3%、-1%、+9% 呈現前低後高的走勢。跟產業景氣幾乎一模一樣，上半年調整庫存下半年緩步回升。所以我們團隊才說只要避掉這一波劇烈修正，抓到對的產業（例如我們力推的 5G 基地台先豐就逆勢上揚），還是可以獲利的。會比外面那些只會看線圖的分析師會更專業更扎實。

那大盤的修正滿足點呢？如果我們用長線資金的角度，台股殖利率若以 5% 為基準點，9000 附近就是一個安全的位置，因為盤勢修正波才 3 個多月，時間修正肯定不夠的，若要縮短調整期那就是要靠空間修正來壓縮。投資人心理對這個殖利率 5% 的防守點放在心中就好。

盤面結構：

強勢次群族:

自行車：9921 巨大 + 8.33%、9914 美利達 + 5.05%、1526 日馳 + 7.13%。

ADAS 汽車雷達供應鏈：5349 先豐 + 6.77%、2355 敬鵬 + 1.11%。

運動休閒與鞋類：9910 豐泰 + 1.60% 、9904 寶成 + 2.48 %、9938 百和 + 2.64%。