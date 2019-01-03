【華冠投顧】盤中解析：內資控盤 選股至上

劉彥良 分析師

受到蘋果下修財測盤後重挫的拖累，台股早盤失守 9500，但盤中在陸股止穩下跌幅逐漸收斂。現階段在經濟數據不佳、美中貿易戰和美國政府關門等利空干擾下，指數難有好表現，但是農曆年前後一向是內資控盤，所以上櫃指數不僅昨日強勢穩在盤上，今天也早早由黑翻紅，由此可見一斑。

選股至上，外資調節的金融、蘋概和半導體等權值股自然要避開，倒是內資積極卡位的族群就是投資朋友應該要鎖定的方向，其中買盤最明顯的就是 5G 族群，今天聯光通 (4903) 和前鼎 (4908) 已攻上漲停，而會員手中的波若威 (3163) 也大漲半根停板再創波段新高。

除了 5G 之外，今天生技股開始向上，由細胞免疫療法的基亞 (3176) 和訊聯 (1784) 領漲，其他像是亞獅康 (6497)、保瑞(6472) 和晟德 (4123) 也在低檔轉強，不過整體看來缺乏內資買盤的持續進駐，僅能短打為宜。

12 月份全球 PMI 數據不佳，代表絕大多數企業的 12 月營收走弱，所以能逆勢成長的財報績優股，自然也是投資朋友的選股方向之一。

會員一早布局的利基型中小尺寸面板廠光聯 (5315)，12 月營收繳出月增 7%、年增 50% 的好成績，加上去年前三季每股就賺 1.61 元本益比偏低，早盤小開高後不甩大盤震盪走高，像這種財報績股就是所謂的跌時重質，提供給投資朋友作參考。

※以上內容由華冠投顧 劉彥良分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。