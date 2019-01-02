【華冠投顧】OTC指數透露台股無需太悲觀

新春第一輪的《多方口袋名單》

賴昇楷 分析師

＜大盤分析＞

美股封關收紅，不過今天亞股全線重挫（暗示今晚美股走勢可能欠佳），大盤 - 173 點再次失守所有均線，OTC 指數則逆勢收紅 + 0.28%。

今日大盤雖然大跌，不過成交量僅 725 億，期貨價差則同步轉強（摩台期逆價差收斂至接近平價差），OTC 指數更逆勢上漲站上十日線，甚至還小幅突破自 12 月初以來高點連成的下降趨勢線，由於近一個月 OTC 指數每遇盤勢轉折皆具備較高的領先性，因此預期今天大盤拉回是先行反應晚上美股欠佳，台股後市尚無須太過悲觀，格局放大來看，一月的觀盤重點在「紅包行情何時拉開序幕」。

＜操作策略＞

原定大盤重上月線視為多方轉強訊號、失守 9473 點為轉弱訊號，OTC 指數重上 12/20 高點 124.69 為轉強訊號、正式失守季線為轉弱訊號。目前多空皆未能突破防線，故操作上仍維持「多空雙向」操作。

＜強弱勢股＞

今日 5G 概念股中的光通訊族群續強，由《3234 光環》率先鎖漲停創波段新高帶動，《3081 聯亞》、《4979 華星光》、《3163 波若威》... 同步大漲，另生技股《4190 佐登 - KY》、《4736 泰博》、《1795 美時》、《1786 科妍》... 亦表現亮眼。

弱勢股主要集中在大型權值股，包含《3008 大立光》、《2412 中華電》、《4904 遠傳》、《2881 富邦金》、《2882 國泰金》... 跌勢都不輕，另受美林降評《1326 台化》、花旗示警《6505 台塑化》去年 Q4 季恐陷虧損之利空衝擊，台塑四寶股價同步大跌失守所有均線。

＜被動元件族群＞

持續追蹤的被動元件族群，今日《2492 華新科》、《3026 禾伸堂》小幅收上五日線，二線股當中如《2375 智寶》、《3236 千如》、《3537 堡達》、《5317 凱美》、《3090 日電貿》、《6127 九豪》... 也守在季線附近或之上，整體線形比大盤來得好些，可惜龍頭《2327 國巨》依舊壓在所有均線下方。

後市觀察重點還是龍頭《2327 國巨》能不能突破 12/13 大摩降評利空當天高點形成「破底翻」走勢，整個族群仍有待龍頭止穩轉強，才具備比較有利的操作條件。

＜多方口袋名單＞

上週提過美股、台股接連破底反倒是對個股進行壓力測試的好機會，能夠在利空下嚴守支撐甚至逆勢上攻之 "疾風知勁草" 標的，通常具備強勢股 DNA，昇楷也於 Line@中與大家分享了幾檔逆勢的「多方口袋名單」，這些標的至今表現仍相對穩健，不乏持續墊高的，甚至還有逆勢衝漲停創波段新高的。

※以上內容由華冠投顧 賴昇楷分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。