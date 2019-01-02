【華冠投顧】台股重挫，外資賣超95億元，大減11255口期貨多單!

受大陸及台灣公佈製造業指數 (PMI) 表現不佳影響，台股 2019 年第一交易日，最多漲 10 點來到 9737，接著一路震盪走低，終場大跌 173 點，成交量 723 億元，價跌量縮格局。

台股去年 2018 年封關日因年底作帳尾盤急拉權值股，但該還的還是要還，今天 2019 第一個交易日，一些重量級權值股包括大立光 (3008)，台積電(2330) 等封關當日拉漲的全部吐光光還倒貼，電子股重挫 1.99%，金融股跌 1.15%，傳產股跌 1.72%，但… OTC 逆勢收漲 0.29%，中小型股飆翻，尤其是 5G 股… 由於商機龐大，包括光環 (3234)，聯光通(4903)，聯亞(3081)，以及榮群(8034) 等股價攻頂亮燈收漲停板! 其他波若威 (3163)，華星光(4979)，統新(6426)，先豐(5349)，上詮(3363)，宏捷科(8086)，全新(2455) 以及穩貿 (3105) 等均收漲! 完全不畏台股重挫影響。

2019 第一個交易日，給投資人震撼教育，指數重挫 1.78%，外資態度須注意，因外資今日現貨市場賣超 95 億元，期貨市場大幅減碼 11255 口多單，是不是棄守台股，明日觀察重心。

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