歐股盤前─亞股2019開門黑 歐洲Stoxx 50期指跌逾0.7%

新年行情失靈，今 (2) 日亞股走弱，歐股盤前，指數期貨下挫，歐洲 Stoxx 50 期指跌逾 0.7%。

台北時間週三下午 3 點 01 分，Investing.com 報價顯示，歐洲 Stoxx 50 指數期貨下跌 0.74%，英國 FTSE 100 指數期貨下跌 0.75 %，德國 DAX 指數期貨下跌 0.71%，法國 CAC 40 指數期貨下跌 1.85%。

週三財新發布中國 12 月財新製造業 PMI(採購經理人指數)，數值為 49.7，跌破榮枯線 (50)，是 2017 年 5 月以來，首見惡化；受此消息影響，亞股走軟。

截至發稿，上證綜指下跌 1.15%，深證成指下跌 1.25%；南韓 Kospi 指數下跌 1.52%，日經 225 指數下跌 0.31%；台股收跌 173.27 點，至 9554.14 點。

2018 年最後一個交易日，美股收高，但全年表現，三大指數皆創金融危機以來最大跌幅。

週一標普 500 指數收漲 0.9%，至 2506.85 點；道瓊工業指數收漲 1.2%，至 23327.46 點；那斯達克指數收漲 0.8%，至 6635.277 點。

本月美中雙方將舉行貿易磋商，美國總統川普上週六稱，他和中國國家主席習近平通了電話，在貿易協商一事上，取得重大進展。

川普指出，他和習近平相談甚歡，若兩國能達成貿易協議，將是一項涵蓋層面極廣的全面性協議。

美國政府局部關門僵局未解，川普邀請國會兩黨領袖，赴白宮聽取簡報，並強調他希望能敲定協議。