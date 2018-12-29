美股盤中─上沖下洗 持續震盪 中場溫和走低

美國股市本週走勢如雲霄飛車，週五震盪持續。道瓊早場一度上漲逾 160 點，而後回檔走低 ，下跌逾 155 點。

台北時間 00:26

道瓊工業平均指數下跌 34.18 點或 0.15% 至 23104.64。

Nasdaq 指數下跌 8.55 點或 0.13% 至 6570.94。

S&P 500 指數下跌 3.23 點或 0.13% 至 2485.60。

週四，道瓊收高 260 點，清除盤中達 611 點的跌幅，創八年來最大盤中反轉走勢。Nasdaq 亦清除了 3% 的跌幅。

分析師說，年底已至，許多投資人已退場，走勢較易變動。影響股市的因素包括，貿易戰，政府關門，聯準會 (Fed) 與川普的對立。

市場的不確定性使得股市波動。預期波動將會持續，因為許多問題未能獲得解決。

美國股市可能創下自 1931 年以來，最大的 12 月跌幅。至週四收盤為止，S&P 500 本月下跌 9.8%，道瓊亦下跌 9.4%。

投資人擔憂聯準會 (Fed) 升息太快，政府關門，全球經濟可能減緩，均為股市利空。華爾街亦注意中國與美國貿易談判的發展。

分析師說，美國股市似乎是反應經濟衰退已成定局，其實經濟衰退可能發生，也可能不會。預期在目前價位買進績優股，應獲利可期。