艾蜜莉：正確理財投資，還能越花越有錢！

文．洪寶山

艾蜜莉跟你我一樣，是普通的上班族，十年之內，她靠著存錢和投資，資產累積到七百萬，證明沒有富爸爸加持，用正確理財觀念，也可以擺說低薪命運，滾出一桶金。她說：「存錢不用勒緊褲帶，享受生活，還越花越有錢」，用自身的經驗分享存錢的訣竅之外，最近她出版第三本新書，教大家投資 ETF，讓小錢變大錢。

很多人存不了錢，艾蜜莉認為，存不了錢是因為人性。一般人拿到薪水 (Ａ)，總是習慣先享受，扣掉食衣住行花費(Ｂ) 之後，剩下的才存下來(A-B=C)，她反其道而行，提出「先支付給自己」的概念(A-C=B)，假設一個月薪水三萬元，要存六千元，就先到銀行辦自動轉帳，將六千元從薪資戶轉到另一個儲蓄帳戶，而且這一個儲蓄帳戶最好不要有提款卡、信用卡和線上轉帳的功能，只進不出，就能成功存錢。

支出轉收入 越花越有錢

存錢、花錢都要有計畫，最重要的是，「錢要花在刀口上」，艾蜜莉強調要能清楚分辨「需要」和「想要」，「需要」就是「你一定要那個東西，沒有那個東西，生活會產生不便」，相對的，「有了它會很開心，沒有它生活也還好」，這種錦上添花，就是「想要」。

以買車來說，Ａ先生想買休旅車，除了是上下班代步工具外，平常也會用休旅車來送貨，是公司的生財工具，家裡有九十歲的老奶奶，有時急診狀況，要用休旅車送奶奶去醫院，這時買休旅車就是「需要」。

另一種狀況，Ｂ先生想買休旅車，是想要追女朋友、追求酷炫拉風的感覺、假日帶家人上山下海，其實是可以用大眾交通工具取代，這種狀況就是「想要」的成分居多。

有了計畫，就不會為了存錢勒緊褲帶、過苦生活，甚至可以把「一塊錢當兩塊錢用」，享受生活和存錢的樂趣。艾蜜莉舉自己買保養品的例子，為了省錢，她想盡各種方式，參加週年慶、搶折扣促銷等，最後跳過店家、百貨公司，直接到原廠的官網購買，儘量符合它的折價方案，結果用六折價買到那組昂貴的保養品。

進階的做法，是把「支出轉成收入」，越花越有錢。艾蜜莉說自己很喜歡泡湯，但是溫泉旅館並不便宜，她就趁著旅展促銷或夏天時，上網競標一元的湯券，一次買二、三十張，買到的價格是原價的三．六折。到冬天時，一部分自己用，一部分上網拍賣，比三．六折的價格再多兩成，五．六折出售，「大家很開心買到低價的湯券，我中間抽兩成，等於自己泡湯完全免費」。

自動轉帳 「先支付給自己」

小錢變大錢，累積第一桶金，要避免陷入循環負債，尤其是信用卡，艾蜜莉建議，以一張信用卡為原則，盡量不要啟動循環利息，如果自己沒有控制能力，就不要辦卡。她曾經輔導一位朋友解決負債，這位朋友用信用卡、現金卡跟銀行借了六十萬，每個月都繳最低應繳金額，三年後不但沒有還完，還負債百萬，這就是循環利息惹的禍。

「假設你刷了十萬元，預計每個月還一萬，你以為十個月可以還完，因為只繳最低應繳，循環利率一九％至二○％，其實你只還了利息，只有三％至五％還到本金，然後又產生新的本金和利息」。

若有上述的情況，艾蜜莉建議：第一，要痛定思痛，馬上剪卡；第二，整合負債，以低利貸款還高利貸款；第三，若無法低利還高利，要拿出誠意跟銀行協商，訂出還款計畫。像前面負債百萬的案例，因為這位朋友是公務員，銀行只能強制扣繳三分之一的薪水，銀行算一算，她這樣根本還不完，協商之後，利息全免，把六十萬還完就好。

如果有「先支付給自己」自動轉帳的習慣，幾年之後，會累積數十萬或一筆可觀的金額，就可以開始投資。上班族沒時間看盤、研究個股，艾蜜莉建議可以從 ETF 下手。什麼是 ETF？她解釋，ETF 可以想像成是一包福袋，裡面有各類的好股票，「買進一張台灣 50 ETF，就等於買進部分的台積電、中華電、鴻海等台灣前五十檔的大型績優股」，可以不用費心研究挑選個股。

你自己是大盤 就不會輸給大盤

艾蜜莉建議股市新手，投資的路上「慢慢走，比較快」，很多年輕人喜歡做當沖、短線、權證、選擇權，但股市是 80/20 法則，只有二○％的人贏或是不輸，當沖、短線、權證更少，勝率三％，其餘九七％都是輸家。不如定期定額投資 ETF，十年下來，形成微笑曲線，年報酬率大概也有七％，如果要再快一點，她個人是用價值投資法買股，年報酬率一五％。

追求獲利，如何不敗給大盤？「當你自己是大盤時，就不會輸給大盤」，ETF 就是跟著大盤走的股票型基金，以台灣 50 來說，跟大盤的連動性超過九○％以上，大盤漲，五十檔漲，大盤跌，五十檔也跌，更何況裡面的成分股都是台灣前五十大企業，大到不能倒，政府國安基金還適時進場幫你護盤。

台股多頭已經超過十年，艾蜜莉認為，不管多頭是不是會延續一到兩年，未來一定會出現「股災」，股災大家都會很害怕，不敢把錢投進去，但是巴菲特說：「人家恐懼，我貪婪」，如果大盤從萬點跌到九千、八千點或更低，她鼓勵大家一定要進場，把握財富重分配的機會，如果自己會選股，就選好股，如果不會選股，就買 0050 或 0056 等 ETF，等到景氣回春時就一定會賺。

投資 ETF 四大原則先掌握

要如何投資 ETF，艾蜜莉提供幾項建議：

一、選現貨 ETF，不選合成 ETF：現貨 ETF 是直接買入股票的 ETF，買入的成分股中，如果有一家公司倒掉，那股市會把清算過後、殘餘的價值還給你，比較有保障，如：元大台灣 50、富邦金融 (0059)、富邦上証 (006205)、元大美股 ETF。合成 ETF 不直接投資股票，而是投資連動債、衍生性金融商品，如果公司真的倒了，衍生性金融商品無法贖回，有一定的風險，如：元大寶滬深 (0061)、元大上證 50(006206)。

二、選被動 ETF，不選主動 ETF：主動 ETF，基金經理人會刻意去選股，像元大高股息 (0056)，就是從台灣 50 或中型 100 去挑上半年高股息、預測下半年也會比較好的公司，挑得好當然獲利，挑不好也會虧錢。被動 ETF 則是按某種規則，像是市值、營收、股利以 AI 篩選股票，如果達到標準，就進到名單，如果達不到，就剔除，中間沒有基金經理人操作。被動 ETF 比較符合 ETF 當初設立的精神，像 0050 就是。

三、選交易量大的 ETF：因為交易量太小的 ETF，有可能會被清算，而且流通不佳，買的時候買不到，要賣時賣不掉。

四、選大範圍指數的 ETF，不選特定標的 ETF：像台灣 50、元大高股息或是全球股市 VTI，就是屬於大範圍的投資，有人專門投資特定產業 ETF，如黃金 ETF、機器人 ETF，但是投資特定產業 ETF，就失去投資 ETF 一籃子好股票的精神，因為單一產業只有兩種結果，不是看對就是看錯，如果挑股這麼準，可以去挑個股，不用買 ETF。

至於單筆進場、定期定額哪一種方式較好，則因人而異。艾蜜莉說自己比較喜歡定期定額，「高點也買，低點也買，中間也買，最後會平均在中間的價格，形成微笑曲線」，缺點是必須持之以恆，就算帳面虧損也不能停扣，連續七到十年，就會有平均大約七％的報酬可期，適合沒有大筆資金一次買進的小資族，如果有剛剛提到的儲蓄帳戶，可以用這筆錢定期定額投資 ETF。

單筆買進優點是操作簡單，缺點是報酬率容易隨著買進的時間點不同而有所差異，例如在二○○七年的高點投入，回推到現在，年化報酬率大概只有一．七～一．八％，但如果選到相對低點，像是二○○八年底持有到現在，年化報酬率會超過一○％。

來源：《理財周刊》 957 期

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