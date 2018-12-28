台股盤中—封關在即 指數守穩9600點 交易量估僅600億元

美股周四上演戲劇性行情，重挫後急拉回檔收紅，台股今 (28) 日在電子三雄撐盤下，加上傳產權值股台塑四寶力守平盤之上，指數守穩 9600 點，但因持續量縮，大盤要上攻也有難度，盤中加權指數在平盤上 20 餘點狹幅整理，今日台股封關在即，量縮下預估交易量僅約 600 億元。

台股三雄鴻海、大立光與台積電皆小幅上揚，盤中漲幅皆不到 1%，雖然不是搶眼的表現，但仍是大盤撐盤要角。

紡織類股中，東華大漲接近 9%、直逼漲停，廣越也漲幅超過 3%，至於儒鴻跟利勤也有所表現，盤中漲幅皆逾 1%。

水泥族群的亞泥漲幅逾 2%，信大則漲幅逾 1%；汽車產業中的和泰車盤中漲幅也達到 2.2%。

生技產業中，基亞、羅麗芬 KY 與浩鼎漲幅都逾 1 %，尤其是浩鼎案經歷 2 年的審理今將宣判判決，對於股價的波動也有一定的影響。

不過，近期強勢的太陽能族群，力道似乎走衰，除了茂迪盤中還是漲幅逾 1%，包括聯合再生、國碩，達能都下跌，昨日的反彈僅為一日行情。

由於今日封關後，長假在即，市場行情仍偏向觀望氣氛，若長假後開出紅盤，或許將會有另一波行情啟動；大盤目前還是在月線之下，下一步關卡若能夠守穩 9600 點，只要長假期間國際股市的表現不糟，之後的元旦行情預期也將有支撐。