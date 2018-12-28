台股2018年不及格 但6檔個股逆勢翻倍 這檔個股更漲逾200%

台股今 (28) 日為今 (2018) 年封關日，回顧這一年來的台股，只打了半場好球，不但萬點行情告終，與去年封關收在 10642.86 點相比，一整年大跌 915 點，在這樣的行情中，卻有 6 檔個股依然翻倍上漲，成為台股 2018 年最強個股，其中，世紀鋼大漲超過 200%、達 206%，表現最帶勁。

台股 2017 年封關收在 10642.86 點，1 月 23 日漲到此次萬點行情的最高點 11270.18 點，雖然歷經 2 月股災，曾打到 10189.04 點，但都還是守在萬點之上，在多頭回籠之下，6 月 7 日再度漲到 11261.68 點次高點，不過，在美中貿易戰來來回回「凌遲」下，卻熬不過 10 月股災，台股在 10 月 11 日大跌 660 點之下，345 天的史上最長萬點行情因此宣告終結。

台股從萬點之上跌到失去萬點，外資賣超超過 3500 億元，不但終止連 6 年賣超，更創下 2009 年來單年最大賣超，今天封關收復 9700 點，整年跌點達 915 點，跌幅約 8.6%；上櫃指數更疲弱，跌約 16%，等於台股一整年最終繳出不及格的成績單。

台股一整年開高走低，但有些個股還是很強，世紀鋼 (9958-TW) 挾風電題材，一整年大漲超過 200%，緯軟 (4953-TW)、威盛(2388-TW)、承啟(2425-TW)、大江(8436-TW))、大成鋼(2027-TW) 也有超過 100% 的漲勢，為台股 2018 年最強個股。

展望 2019 年，台股近日跟隨美股腳步，上演反彈行情，破底危機暫時解除，今天亮麗封關收紅，且拉尾收今日最高點 9727.41 點，但國際大趨勢還是有些利空存在，台股 2019 年開紅盤後是否有元月行情，還是要看美股和外資臉色，只要國際股市連假期間不來亂，台股元月行情將大有可為。