迎接2019 您準備好了嗎？

文．洪寶山 (理財周刊發行人)

台灣在經歷九合一大選後，政治版圖有了不一樣的變動，面對二○二○大選，執政當局如何痛定思痛做出利民的政策？中美貿易戰未休會帶來什麼後果？對於全球經濟來說，二○一九年是一個重要的轉折年。

以最近股市表現來看，中美貿易戰讓全球經濟快速降溫，投資人信心大受影響，全球股市過了一個驚魂聖誕夜，美股道瓊周一大跌六五三點，可說是百餘年來最慘平安夜。台股半年來也跌掉一五．四％。

還記得去年台經院形容台灣是「沒有蟹黃的大閘蟹」，今年表示連蟹都沒有了。因為二○一九必然置身在全球貿易逆風中，只能緊緊抓住投資機會、加強內需，不能再開空頭支票。根據主計總處最新預估，二○一九年台灣 GDP 成長率為二．四一％，比二○一八、二○一七年都還低。貿易成長趨緩，台灣別無選擇，只能靠內需撐場。在內需中，又以投資成長最強。台經院預估二○一九年台灣投資 (固定資本形成) 成長為四．四％，高於二○一八年的三．五五％，成為少數逆勢成長的 GDP 元素。

另一個內需重點是民間消費，但根據中央大學台灣經濟發展中心發布的消費者信心指數，總數為十三個月以來最低，雖然二○一九年一月一日起連續三年調升基本工資，但能否帶動國內消費仍待觀察。

台灣最大貿易夥伴中國表現又會如何？官方稱，預測今年全年 GDP 增長率為六．五％。只是中共官方的經濟數據不可盡信。人民大學教授、國際貨幣研究所副所長向松祚透露，他從官方一個非常重要機構的內部研究小組得知，今年 GDP 實際增速到目前為止是一．六七％，與官方發表相去甚遠。

九月中國當局甚至下達命令給各媒體，要求管控六項經濟話題的報導，包括地方政府債務風險、美中貿易戰的影響、顯示經濟放緩的數據、消費者信心下降、人民生活困難、物價上漲等。從這些動作看起來不難預見，二○一九年中國經濟前景並不樂觀。

中美貿易戰掀起，兩國情況目前看起來都不佳，自然影響台灣出口，內需建設就必須扛起重責大任。看看這次「韓流」席捲全台，「人進來、貨出去、賺荷包」，進入城市拚經濟的時代，人人要賺大錢，您準備好了嗎？

來源：《理財周刊》 957 期

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