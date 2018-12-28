利用色調與設計 創造獨特美麗的「天際線」

【文 / 住展雜誌】

誠正信實為中心理念，創造具機能價值的「真善美」空間。於各城市間，畫出一道道優美的「天際線」，搭起空間與人的橋梁。

本次設計與裝潢單元要介紹兩個由「天際線室內裝修」設計團隊所設計的室內格局。「天際線室內裝修」設計團隊不僅有著傳統堅實的設計裝潢能力，更具備了與現代科技相連的「3D 預視」規劃服務，其團隊內的設計師亦與時俱進，持續增進自身的設計能力，並能夠依照不同業主的喜好與需求，提供專業、全面的裝修建議，此外「天際線」還提供看似簡單卻極需深厚底子與美感才能夠完成的傢俱、家飾等擺設服務。

「天際線」的主持設計師為張國訓設計師，他表示，「天際線」設計團隊秉持著「誠正信實」的工作理念，以客戶與業主的立場與角度去做設計，減少彼此之間的隔閡與誤解，創造既有實際機能價值，又能夠節能減碳的「真善美」理想室內空間。

而「天際線」名稱的由來，張國訓說明，「天際線」指的是都市裡建築與天空之間的交界與稜線，進而建構成一幅美麗動人的圖畫。在「天際線」設計團隊中，也期許在各類多元的案子中，皆能夠為客戶與業主創造出獨特且美麗的天際線，進而淬煉出「空間」與「人」之間的極致感情連結。

完美的色調 有質感的生活空間

第一個要介紹的是「天際線」設計團隊於台北市北投區所規劃設計的案子，該建案戶別坪數約四十坪，室內格局為二加一房、兩廳、兩衛及兩陽台，主要設計風格為現代都會科技風。由擬真「3D 預視」圖中可見，一進入該房屋中，即是一個空間相當餘裕的玄關，不僅隱匿式的收納空間極大，更可於此放置藝術品亦或是畫作，使回到家中的人們得以感受到與外在世界步調緊湊不同的沉靜感，更得以展現出自我獨特的美學風範。

客廳為長方形的寬敞空間，於客廳又分為兩個部分，一部分為沙發、電視區域，該區域的色調以黑、灰、白三色為主，黑色的線條裝飾、懸掛式電視機與大理石邊條；灰色的沙發套組；白色的天花板、電視牆、背牆，三者彼此對比卻又融合出極協調的氛圍，讓人感受到時尚的現代感以及些許都會風的科技感。客廳的另一部分靠近落地窗，於此空間人們可以靜靜的品茶、閒聊，亦或是觀察窗外之風光，享受生命單純的美好，而那鮮亮黃色的座椅，更為該區域帶來另一股新鮮的活力感。

餐廳空間與客廳為半開放式之空間，主要是以電視牆做為兩空間之間隔，不完全封閉式的設計，使兩空間的能量與空氣得以彼此流通、交流，更創造出一種開放、不受拘束的自在清新感。餐廳空間的色調以天花板的純潔白色、牆板的深邃藍以及餐桌椅的原木色與卡其色所組成，搭配如同藝術品般的懸掛式棒狀燈具，創造出一種與客廳截然不同的高度美學氣息。餐廳空間緊臨陽台空間，大片落地窗除了帶來極佳的綠色視野景觀，更引入了戶外的活力陽光與新鮮能量。

簡單的設計 創造絕佳的動線

本次要介紹第二個由「天際線」設計團隊所規劃的建案為位於新北市新店區的「黃公館」，坪數約二十二坪，室內格局為兩房、兩廳、一衛及一陽台，主要設計風格為清新簡約風。一進入屋內，迎接而來的即是視覺感極為開放的公共空間，該公共空間共包含了客廳、餐廳、廚房與小遊戲區等。其主要顏色風格以淺色調為主，天花板、層板、收納櫃、電視櫃等皆是純潔的白色所構成，搭配淺色的原木耐磨地板、灰色沙發套組等，構築成一清新舒適的零負擔空間。

在空間規劃與動線設計方面，也看得出「天際線」設計團隊的巧思與深厚底子。客廳的沙發後方設有一矮櫃，該矮櫃具備多元功能，包含「餐桌」、「客餐廳間隔板」、「廚房中島」等，該矮櫃不僅身兼多職，亦巧妙妥善的利用所有空間，更創造出極佳的室內動線。

由上述兩案可看出「天際線」設計團隊多元且極具創新與在乎細節的室內設計能力，簡單、良好、注重本質的設計，往往能夠創造出貼近日常生活的舒適空間。秉持著「誠正信實」的工作理念，「天際線」將持續在各城市中，創造出美麗獨特的天空弧線，為空間與人之間，搭起連結的橋梁。

設計檔案 1

區 域：台北市北投區

格 局：1 玄關、2+1 房、2 廳、2 衛、1 廚、2 陽台

坪 數：40 坪

主要建材：海島型木地板、鍍鈦板、大理石、實木皮、白色烤漆、黑鐵烤漆、皮革、拋光磚

計團隊：天際線室內裝修設計

設計檔案 2

建案名稱：黃公館

區 域：新北市新店區

格 局：1 玄關、2 房、2 廳、1 衛、1 廚、1 陽台

坪 數：22 坪

主要建材：超耐磨木地板、黑板漆、人造石、實木皮、結晶鋼烤、穀倉門、灰鏡

設計團隊：天際線室內裝修設計

設計總監：張國訓 Frank

電 話：0988618818

地 址：台北市中正區三元街 203 號 1 樓

更多資訊：

本文摘自 2018 年 12 月 5 日出刊之《住展雜誌》440 期設計與裝潢單元，同期內容除本文外，並有「建商押寶十大推案區」、「正確服用危老特效藥」、「地上權住宅 活路在何方？」、「防水做到位 遠離哭泣宅」等，更多內容請參閱《住展雜誌》，並尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源：住展雜誌，更多資料請上住展房屋網 http://www.myhousing.com.tw 謝謝！

來源：《住展雜誌》 440 期

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