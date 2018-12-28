拒絕房屋滴答滴 防水做到位遠離哭泣宅

【文 / 住展雜誌】

房屋漏水是居家常見的疑難雜症，許多人總認為漏水不是大麻煩，但是一旦房子開始滴答滴，後續處理可是會讓人氣到飆淚。因此唯有將防水工事做好做滿，才能避免房屋淪為哭泣宅……

老一輩的國人常將「樓仔厝，漏仔厝」掛在嘴邊，可見房屋漏水問題，乃是我國房市司空見慣的多年難題。然而房屋漏水的成因複雜，若房子當真成了一天到晚滴答滴的漏水宅，即使花費大量心力與金錢，往往也無法根治，因此民眾在購屋買房時，除了擔心買貴，最害怕的莫過於買到一間漏水屋。

重點巡視初篩檢

由於多數消費者並非專業人士，就算看屋時已百般小心，有時仍難免有疏漏之處，進而不慎購入防水能力差的房子。看著牆上不時浮現水痕，相信許多屋主臉上可能也掛著兩道淚痕，對買進漏水屋感到萬分懊悔。

如何才能精準覺察房屋的防水性能？天際線室內裝修設計公司總監張國訓表示，居家漏水的好發區域，以外牆、窗框、浴室、屋頂、廚房、花台、給水設備及排水設備為主，因此在檢視房屋時，可將上述區塊列為勘查重點。

外牆方面主要需觀察牆面有無龜裂以及填縫是否確實，窗戶部分則需檢查邊緣窗框與牆壁的密合性，以免雨水從縫隙滲入房屋內部造成漏水；至於屋頂、浴室與廚房等地的防水層是否安好，雖然不易直觀察覺，但仍可透過鄰近牆面是否發生壁癌來進行初步研判。

重點檢核雖有助民眾簡易判別房屋的防水性能，但如前所述，導致房屋漏水的原因繁複，且漏水問題一時半刻也難以洞察，因此張國訓建議，若對房屋防水存有疑慮，不妨請專業的第三方單位協助查驗，以釐清問題的確切所在。

大雨過後見真章

除了可向第三方公正單位求援外，挑對日子看房子，亦是審視房屋是否為漏水屋的簡便途徑之一。皇普建設董事長蘇永平透露，除非是管線闕漏，否則許多縫隙滲水的情況，在好天氣之下是看不出來的，唯有歷經連日大雨才會露餡，尤其是颱風肆虐之後，更是看屋查漏的好時機。

當然看屋查驗的方式，只適用於新成屋與中古屋，不過面對預售屋，消費者也並非束手無策。蘇永平建議，購買預售屋的民眾，可定期向業者索取施工照片或影片，檢視建案的防水工事是否施作到位；而在交屋之前，消費者也應確實在各個漏水好發區域試水，確保萬無一失後再行交屋，以充分維護自身權益。

延長保固添保障

近年受景氣震盪影響，房市興起了讓利風潮，在此潮流之下，民眾比以往更有機會以平實的價格，買到防水條件出眾的好房子。一般新案的防水保固期限大多僅一年，近來讓利浪潮席捲，不少業者保固期加碼至三年、五年，皇普、璞園等建商，防水保固期甚至拉長到十年，讓消費者可獲得更周全的售後服務。

蘇永平直言，一般來說，建案的防水工事只要不是草草了事，基本上五年內都不會出什麼大紕漏，但隨著屋齡漸增、防水層開始劣化，大大小小的問題便會慢慢浮現，這時也就比較容易發生漏水糾紛，若業者提供的保固期過短，民眾就只能摸摸鼻子自認倒楣，因此選擇保固期長的物件，可說是多了一分保障。

工法材料有學問

業者祭出延長保固期的舉動，自然是對自家產品的防水性能頗具信心。蘇永平指出，皇普針對十年期保固的防水工程訂有嚴謹的施工規範，針對地下室、窗框、浴廁、陽台、花台、水池、機坑等重點區塊，規劃多道防水層以鞏固品質，對於接縫、轉折處，也都予以補強，其中浴室部分，更將防水層的施作高度拉高到二二○公分，擴大整體的保護範圍。

想健全防水工事，除需工法到位，材料的選用也絲毫馬虎不得。張國訓陳述，建築物外牆因長期曝曬在太陽底下，防水層與防水填縫易受紫外線破壞而衰敗，進而折損其防水性能，因此用於戶外的防水材料，應盡量選用抗紫外線的產品，方能延長防水層的壽命與效用。

此外，用於蓄水池、水箱及水塔等給水設備的防水材，除需重視其防水效能外，更應將住戶健康納入考量，盡可能採用不易水解的無毒建材，這樣民眾才能住得舒適又安心。

加蓋裝修應謹慎

有些房子之所以漏水，固然導因於房屋本身的建築品質欠佳，但有時住戶不當裝修造成防水層破損，亦是使房屋變成漏水宅的原因之一。當中又以屋頂、樓板及浴室的裝修工程，最容易發生問題。

張國訓表示，為防止屋頂積水導致滲漏，許多民眾會在頂樓加蓋鐵皮頂篷以阻擋雨水，但施工過程的敲打、落柱，都可能破壞到原本的防水層，故其建議屋頂加蓋後，應重新檢修防水層，或針對落柱處等漏水好發區塊進行局部補強，以免防水成效打折。

另外在做室內裝修時，涉及樓板的工程也要特別留心，因為樓板內部潛藏許多許多給水與排水管線，若施工釀成破損，將來也會衍生漏水麻煩，所以專家呼籲，進行室內裝修之前，最好先向建商或建管單位取得管線配置圖，於事前規劃時就先避開管線，將風險降到最低。

而房屋室內最容易萌發漏水難題的地方，非浴室莫屬。蘇永平指出，建商通常都不建議買家對浴室規劃做太大變動。畢竟浴室長時間潮濕，只要有任何一些破壞，防水性能都可能受到影響，若真的需要改動，洩水坡與壁面、地面的防水層施作千萬得慎重其事。

張國訓也提醒，浴室的管線滲漏常是漏水元兇，若為持續性漏水，問題有可能是出在給水管線上頭，反之則建議優先檢查排水管線，一旦確定成因是管線滲漏，更換管線乃是治本之法，但材料務必具備防鏽特性，以防管線因年久鏽蝕再度滲漏。

慎選業者最關鍵

防範居家漏水有許多功課得做，但最關鍵的部分，莫過於慎選循規蹈矩的良善業者，不論是選擇建商還是選擇修繕廠商，都應以殷實業者為首選，否則每每遇到問題就找不到人，或凡事都以推拖拉來應對，對消費者而言等同毫無保障。

假如當真遭遇房屋漏水糾紛，建議可向公正的第三方檢驗單位及消保機構 (如住宅消保會) 尋求協助，以利快速釐清問題所在，讓紛爭及早落幕，重新享受安全平靜的居家生活。

本文摘自 2018 年 12 月 5 日出刊之《住展雜誌》440 期專題報導單元，同期內容除本文外，並有「建商押寶十大推案區」、「正確服用危老特效藥」、「地上權住宅 活路在何方？」等，更多內容請參閱《住展雜誌》，並尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源：住展雜誌，更多資料請上住展房屋網 http://www.myhousing.com.tw 謝謝！

來源：《住展雜誌》 440 期

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