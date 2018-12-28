如何選對人生第一間房？

【文 / 住展雜誌】

為什麼要買房呢？是因為結婚需要房子？孩子上學需要房子？還是想利用房價下跌的時機趁機入手，危機入市？一般來說，我們買房無外乎這兩種原因：剛需自住、買房投資。不管是剛需買房還是投資買房，我們都希望能買到未來有上漲空間的超值房子。

如果是剛性需求，一句話，買房要趁早。趁現在利率、房價正低的時候，危機入市。

買房投資主要看兩點：標的、流動性。標的，就是買哪裡的房子，長期來說，決定了房子的價值和升值空間。

每個人的買房需求不同，但籠統說，買房主要需要看的有地段、交通、社區、樓型、戶型、樓層、採光等。

如何選擇好房子？

選擇好的地段還是好的房屋？首先，在總預算確定、面積滿足基本居住需求的情況下，建議選擇地段更好的房子。

社區的周邊環境優美，基礎設施完善、位於商圈周圍、交通狀況佳、學區，這些都是位置帶來的優勢。

如果好地段的房子太貴，那麼離好地段不遠，且交通方便的也可以考慮。在預算固定的情況下，我們要盡可能的平衡自身居住需求和未來投資保值的需求。

不要選擇太偏遠的地段，儘量選擇食衣住行各個方面非常便利的區域。筆者也不鼓勵年輕人花天價買繁華地段的老、小房子，相對於買下來，這種房子更適合出租。

選擇戶型好的房子？

總價一樣，但是有的房子面積大，戶型（格局）卻不正常；有的房子面積雖小，戶型（格局）卻很好。

以上這兩種，筆者建議選擇戶型（格局）好的。戶型（格局）好的話，我們可以通過後期的裝修設計，把戶型（格局）好的優勢發揮出來，創造出更多的空間。而戶型不好的話，傢俱不好擺放、改造成本高。

好的戶型有以下幾個標準：

1 戶型（格局）方正：

戶型方正的房子不僅住起來舒服，而且裝修佈置更加方便。

2 南北通透

南北通透的戶型能夠使空氣形成對流，一般這種房子通風採光都不錯。

3 朝向佳

住宅朝向的優劣排序為：正南 > 東南 > 東 > 西南 > 北和西。一般來說，由於冬暖夏涼，客廳的最佳朝向是南。

4 動靜分區、乾濕分區

乾濕分區即廚房、衛生間和客廳、臥室要分離。動靜分區是靜區如書房、臥室一般安排在戶型內側，動區如客廳、廚房、餐廳等一般安排在靠近門的方向，互相之間減少干擾。

5 面寬進深合理

我們把一個房間的主要採光面稱為開間（或者面寬），與其垂直的稱為進深。一般，客廳面寬需要三 ‧ 二米至四 ‧ 五米，臥室面寬需要三米至三 ‧ 九米，在合理範圍內，越寬越舒服；客廳進深需要五米，但不能太深，不然採光不好。臥室進深三至五米為宜，總面積五坪以下為宜。

買新房還是買二手房？

新的是比二手的好，但是正常情況下新房也會更貴一些。其實一套房子的使用期限很長，我們按五○至七○年使用時間算的話，其實五至十年的次新房也還不錯。

買捷運房還是非捷運房？

從現在一、二線城市現狀來看，堵車相對嚴重，如有捷運真的更加方便，剛需的最優選擇就是買捷運或準捷運房。

什麼是準捷運房呢，距離捷運步行一公里以內的才算可以，最好是步行十分鐘以內。注意是步行距離，不是直線距離。

本文摘自 2018 年 12 月 5 日出刊之《住展雜誌》440 期房市話題單元，同期內容除本文外，並有「建商押寶十大推案區」、「正確服用危老特效藥」、「地上權住宅 活路在何方？」、「防水做到位 遠離哭泣宅」等，更多內容請參閱《住展雜誌》，並尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源：住展雜誌，更多資料請上住展房屋網 http://www.myhousing.com.tw 謝謝！

來源：《住展雜誌》 440 期

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