兆赫嘉太廠明年Q1末稼動 明年獲利成長率估勝營收

衛星通訊廠兆赫 (2485) 董事長黃啟瑞今 (27) 日表示，2019 年全球經濟混沌不明，但也看到一些新機會，之前英國客戶被康卡斯特（Comcast）收購，有機會合作生意，發展中的 Virtual Segmentation 等技術也有機會貢獻，配合嘉太新廠、新竹廠明年陸續投產，生產成本降低，明年希望毛利率、獲利能同步成長。目前兆赫主要營收包括有線視訊傳輸系統、數位衛星通訊傳輸系統及數位視訊轉換器產品，營收占比超過九成。黃啟瑞今 (27) 日表示，2018 年很多都是客戶延後，影響業績表現，2019 年景氣混沌不明，但主力業務業績至少能持平，也看到一些新機會，之前英國客戶被康卡斯特收購，影響業績表現，現在雙方在接觸，有機會做到生意。



另外，發展中的新技術，也有機會發酵，如 Virtual Segmentation 技術，兆赫是全世界第一個做，將 10G 乙太網路數據的光纖傳輸訊號轉換為 RF，已經正式出貨五百套，預估光德國一個系統需要六萬套，明年會貢獻。另外，也發展 Gnow，是一個 G.hn 解決方案，也有機會貢獻。



兆赫將 2018~2019 年定位是「轉型年」，黃啟瑞表示，明年希望營收能持平或向上，最重要的是獲利的成長，嘉義太保新廠共分為二期，第一期是金屬廠，預計明年第一季末稼動，先試車，之後把外包的產能收回，慢慢拉高稼動率。



財務長何文順補充，機構件在數位衛星通訊的成本戰比蠻高的，大陸一片 8 美元，甚至品質不佳會出現重工，台灣則要 16~20 美元加工費，透過將外購轉為自製，會大幅降低成本，將在明年第二季後慢慢顯現。

