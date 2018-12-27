【華冠投顧】幸運星-遍地開花盤真的是好不熱鬧啊！！盤會開始噴出嗎？？？主流在哪裡？？？

林幸蓉 分析師

焦點個股：6244 茂迪、2332 友訊、6488 環球晶、2377 微星、2492 華新科

12 月美股狂跌了 4118 點後…… 昨日因聖誕節零售市場表現亮眼，帶動道瓊零售股大漲，且有分析指出有高達 640 億美元的美國企業退休基金大買單進場買股，加上川普信心喊話：「美國企業體質佳基本面又強，大跌對投資人來說是絕佳的買點」，使道瓊指數大漲 1086 點為史上最大漲點，4.99% 為近 10 年來最大漲幅…… 台股多頭趁機氣勢如虹處處點火，太陽能電池、5G、矽晶圓、主機板卡、PCB…… 權值股也趁機拉抬如 6505 台塑化、1326 台化因為，2330 台積電、2454 聯發科、2327 國巨、1303 南亞等，盤中大漲 192 點。尾盤漲點收斂，收盤仍大漲 162 點站上五日線，並將 12/25 向下跳空缺口回補，成交量 813 億元。OTC 漲 1.76% 也收復五日線，成交量為 270 億元......

6244 茂迪高層喊話：「最壞已過」，強鎖漲停板，帶動 3686 達能、6443 元晶、4934 太極、6477 安集、3576 聯合再生一起大漲。5G 族群轉由 2332 友訊領漲，帶動 3163 波若威、6470 宇智、2345 智邦、3234 光環、2485 兆赫等大漲。矽晶圓為 OTC 人氣指標及護盤工具，6488 環球晶漲停，5483 中美晶、3532 台勝科、6182 合晶、3016 嘉晶一起大漲。主機板卡轉由 2377 微星接手領漲，PCB 則由 3037 欣興領漲，被動元件由 2492 華新科領漲…… 其他強勢股有 3584 兆利、4714 永捷、1526 日馳、6451 訊芯 - KY、3665 貿聯 - KY、1477 聚陽、6121 新普、5264 鎧勝 - KY……

今天什麼都漲…… 上漲家數達 1,176 家，遍地開花盤真的是好不熱鬧啊…… 什麼都漲什麼，但卻又都不夠強…… 許多個股開高走低…… 較強勢的族群在低基期的太陽能、矽晶圓及 5G 概念股…… 這個盤會開始噴出嗎？？？

最後祝明日操作順利，大賺迎新年！！！

※以上內容由華冠投顧 林幸蓉分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。