【華冠投顧】台股果然注入強心針止穩 "轉強訊號"就看他 美股破底利空測試出的《多方口袋名單》有誰?

賴昇楷 分析師

＜大盤分析＞

昨天特別提醒「台股現貨破低但四大期指非但不跟，摩台期甚至還收在前日高點附近，為多頭抵抗留下了一絲火種」，此外，「美股月線負乖離過大、技術指標顯示超跌，短線隨時會彈」。

今天台股果然注入 "強心針" 反彈，在昨晚美股強彈助漲藥效下，大盤 + 162 點重新站上 9600 點並封閉 12/25 之空方缺口，日 KD 指標出現黃金交叉，OTC 指數 + 1.76% 重上五日線。

近幾日曾提過大盤若於短期內「破底翻」重上 9600 點，可視為暫時止穩，重上月線則視為多方正式轉強。

今日盤勢出現止穩訊號，但要進一步轉強仍面臨幾項考驗：(1) 今日亞股當中除了過度超跌的日股外，其餘韓、港、陸股對美股的利多反應都是平淡，港、陸股甚至由紅翻黑；(2) 線形較佳的 OTC 指數，今日增量卻沒能收上昨日高點，內資控盤者攻勢不夠到位；(3) 大盤委賣張數驟增，結帳賣壓與長假賣壓紛紛出籠。

上述內外在因素都對多方不利，但換個角度思考，「多頭在不利背景下卻仍展現扭轉結構企圖」，另美股亦收復了 12/21「四巫日」巨量黑Ｋ的大半，後續多頭 "取回發球權" 的機會依然可期。

＜操作策略＞

原訂大盤重上月線為多方轉強訊號、正式失守 9600 點為轉弱訊號，OTC 指數重上 12/20 高點 124.69 為轉強訊號、正式失守季線為轉弱訊號。

今日因大盤走出「破底翻」走勢，故大盤支撐調整為昨日低點 9473 點，而在突破月線正式轉強之前，操作上維持「多空雙向」作法。

＜強弱勢股＞

茂迪喊話最壞的情況已過，太陽能族群今日跌深反彈，《6244 茂迪》、《3686 達能》、《6443 元晶》聯袂漲停；跌深的矽晶圓族群由《6288 環球晶》漲停帶動，《5483 中美晶》、《3532 台勝科》、《6182 合晶》... 同步反彈；油價強彈則激勵塑化族群《6505 台塑化》、《1303 南亞》、《1326 台化》... 走揚。

今日逆勢大跌個股較少，以板卡族群《6150 撼訊》、《2376 技嘉》較為弱勢。

＜多方口袋名單＞

本週美股、台股的破底走勢，正是對個股進行壓力測試的大好機會，能在利空下嚴守支撐甚至逆勢上攻之 "疾風知勁草" 標的，通常具備強勢股 DNA，一旦大盤正式轉強，很容易就成為多頭的領頭羊。

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＜被動元件族群＞

今日被動元件族群隨大盤反彈，不過三巨頭裡頭僅有《2492 華新科》收上五日線，《2327 國巨》、《3026 禾伸堂》仍壓在所有均線下方。後市觀察重點還是龍頭《2327 國巨》能不能突破 12/13 大摩降評利空當天高點形成「破底翻」走勢，一旦龍頭止穩轉強，整個族群才具備比較有利的操作條件。

※以上內容由華冠投顧 賴昇楷分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。