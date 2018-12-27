【豐銀投顧】空頭為何賺不多？今天就是例子

昨天筆者在文章中提到: 為什麼「多頭賺的多，空頭賺的快」，而不是空頭也能賺的多？因為在空頭時，除非你時間點拿捏的很好，或恰好在正確的時機進場，否則別以為空頭放空很容易賺。那種期指漲停板、大漲 2、3% 的走勢，往往是出現在空頭市場裏的大反彈。今晨美股大漲千點，台股也趁機大漲 165 點，不就是個活生生的例子？巧合的只是筆者昨天才說，今天馬上就發生，這只是偶然，並不是筆者神準。須知在偏空的走勢裏，急漲是家常便飯，因此在偏空行情的背景裏，風險通常很大且無法預防的，若要預防，最好的方法當然就是觀察 VIX 選擇權波動指數。

從 10 月份以來 VIX 指數就一直偏高不知如何解決，這也就是為何筆者不建議在這段期間操作期貨的關係。今天大漲讓台股重新站回 9600 點大關，短線而言多方士氣大振，仍然可望延續此走勢。現階段操作股票的機會比較大，當然還是以股票為主。前天新買進的鴻海集團 5G 概念股雖然在昨天開高走低，但今天馬上回神上漲。此股 12 月營收估約六億，近四年新高。第三季毛利站回 20% 以上，第四季更好，又逢年底集團作帳行情，且具 5G 題材，加上 EPS 創近 8 季新高，怎麼看都是適合投資的標的，這檔股票我們在適當的時機會再公佈。

至於期貨方面，接連二天外資都大買台指期貨留倉，但也不可因此就掉以輕心認為台股會至此一帆風順，網路上風聲在傳: 許多台商在中國經商近期開始反映資金無法匯出。對此，海基會發言人管安露表示，台商錢匯不出中國的問題非近期才發生，但「今（2018）年開始，確實有聽到比較多的反映」。突顯美中貿易戰「漣漪效應」亦趨明顯。若這事情是真的，恐怕會有很多企業在農曆新年前爆出發不出薪水的窘境，對股市影響不小，這是後勢仍須觀察的地上，祝操作順利。

豐銀投顧 李世新 分析師