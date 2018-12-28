台股盤前－美股連兩日上漲　台股封關日可望續漲挑戰9700關卡

台股昨 (27) 日在外資買盤推升下大漲 162.57 點，終場以 9641.56 點作收，由於美股連續兩天收紅，預期台股今 (28) 日封關日可望跟隨美股腳步，延續昨日漲勢帶動加權指數進一步上攻，挑戰 9700 點關。

美股道瓊指數昨日早盤一度急挫大跌逾 600 點，但最後仍有驚無險的終場大漲 260.37 點，包括那斯達克、S&P500、費城半導體等四大指數同步上漲作收。

台股 ADR 部分，台積電 ADR 漲 0.05%、聯電 ADR 漲 0.56%、中華電信 ADR 漲 0.20%、友達 ADR 跌 1.25%。

台股集中市場與櫃買市場昨日同樣強勢，集中市場除了除玻璃指數收黑外，其餘指數均收紅，包括蘋概三雄與台塑四寶等主要權值股全面反彈，帶領大盤指數反攻，成功收復 9600 關卡。

近期盤面亮點族群 PCB 與網通族群昨日持續走強，PCB 族群中的欣興大漲逾 9%、南電、亞電同步大漲逾 3%，聯茂、健鼎漲幅超過 2%；網通族群中，智邦大漲超過 4%，中磊、訊舟、華冠上漲超過 3%。

法人指出，台股昨日雖然跟隨美股腳步，上演大反彈行情，破底危機暫時解除，但從外資昨日大買富邦 VIX 與指數型商品來看，顯示外資避險、偏空心態並未完全消散，今 (28) 日為台股今年封關日，若大盤成交量無法明顯放大，預估短線指數可能將在月線下方持續震盪整理。

