必應今年營收獲利將創高 明年五箭齊發推文旅產業 盼業績再寫高峰

必應創造 (6625) 受惠雙十一、超人氣韓團「防彈少年團」(BTS)桃園演唱會及選舉案子激勵，11 月營收明顯跳增近五成，12 月隨跨年場挹注，單月營收可望優於 11 月，整體第四季也會比第三季好，法人估，必應今年營收及獲利都將創新高，每股盈餘有機會達 3.5 元以上。必應自結 11 月營收 1.01 億元，月增 49.88%，年增加 47.91%；累計前 11 月營收 11.12 億元，年增 24.89%。必應指出，主要受惠雙十一、超人氣韓團「防彈少年團」(BTS)桃園演唱會及選舉競選案子包括桃園、新北等。



展望 12 月，必應指出，預估 12 有三場跨年活動，包括桃園、台中及花蓮，整體 12 月營收可望比 11 月好，法人估，必應第四季營運會優於第三季，今年營收及獲利都會創新高。



必應目前營收結構包括軟體創意、硬體工程、主辦業務及行銷整合四大業務，今年 9 月開始佈局文旅（文創結合旅遊）產業，明年朝五大業務發展，並將帶動營運進一步攀升。



必應指出，文創結合旅遊不僅有內容也有創意，以主題式內容來吸引人潮，預計明年第二季與中國當地政府機關合作，先從成都與西安啟動複合式音樂季，有主題商品成列，鎖定女性、網紅等。



必應除深耕演唱會及商業演出等活動的策劃製作，為拓展營運觸角，也發展在地原創內容展演類型 IP，並跨足演唱會主辦方業務，明年會承接 5566、許茹芸演唱會以及高雄台北吳宗憲演唱會等，盼業績可望再攀高峰。