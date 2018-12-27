5G商轉商機啟動 璟德明年營運好轉 EPS上看12元

高頻元件與模組廠璟德 (3152) 在客戶庫存去化後重啟拉貨，中美貿易戰影響也拉動部分客戶第四季提前拉貨，第四季營收將是今年最好的一季，並較去年同期轉為成長，全年 EPS 約 10-11 元，明年在 5G 商轉帶動下，天線數量也將從原本的六支成長到十支，營運將轉為正成長，EPS 上看 12-13 元。中美貿易戰影響，璟德有些客戶提前在第四季拉貨，但仍有不少客戶是庫存去化後重啟拉貨的正常需求，預估第四季是今年最好的一季，且會較去年同期轉為成長，法人預估，全年營收、獲利預估個位數衰退，EPS 約 10-11 元。



璟德物聯網部分攜手晶片廠合作，搶進大陸市場，主打 NB-IoT 技術的分離元件及射頻模組，未來隨著物聯網應用持續成長，也是營運成長的重要引擎之一。



Pre-5G 可望在明年商轉，將提升新一代智慧手機傳輸速度，天線數量也將從原本的六支成長到十支，整合天線及模組化明年出貨成長可期。在手機、IoT 及 WiFi 三大區塊同步成長下，營運將轉為正成長，EPS 上看 12-13 元。