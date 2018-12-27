宏正12月營收看增 第四季營收挑戰新高

宏正科技 (6277) 今(27)日宣布，其專業影音核心能力，成功助力 2018 亞太區地板滾球公開賽 (BISFed 2018 Chinese Taipei Boccia Regional Open) 圓滿完成各項賽程任務。受惠客戶因貿易戰關稅 25% 提前出貨，宏正第四季營收有望創新高，明年第一季更將淡季不淡。宏正首次透過贊助經費、技術指導與企業志工三種方式，以 CSR 社會公益與國際運動賽事的創新結合，全力支持 2018 亞太區地板滾球公開賽。總計投入六名具產品技術專長之志工，在比賽期間提供專業技術支援，並以 ATEN 環控系統 (VK1100)、8x8 HDMI 矩陣式影音切換器(VM5808H)、HDMI HDBaseT 視訊延長器(VE812)、4K HDMI 影音分配器(VS184A) 等專業影音陣容，全程協助影音訊號及管理。



此外，ATEN 更為此場賽事直播，設計專屬控制面板，以直覺式的使用者介面 (UI)，協助大會導播以控制面板輕鬆操控影音畫面切換，讓現場比賽及計分系統的畫面可即時、無失真地呈現於場中大螢幕，並讓導播透過網路方式，將現場賽事直播畫面對外發送。ATEN 細膩完善的技術支援及服務，讓亞太區地板滾球賽事圓滿完成，也協助台灣成功舉辦接軌世界的國際級賽事。



宏正第三季營運較淡，合併營收 12.22 億元，營業利益 1.69 億元，均較前一季下滑，不過，業外處分轉投資信驊 (5274) 持股，EPS 衝上 3.49 元創新高。累計前三季營收 37.54 億元，稅後淨利 7.92 億元，EPS 6.63 元，亦刷新紀錄。



因應貿易戰關稅提高至 25%，部分客戶提前在第四季拉貨，預估 11、12 月營收將維持歷史高峰，明年第一季亦有機會淡季不淡。明年成長動能仍以高階產品較強勁，營收將維持高個位數百分比的正成長，毛利率持穩，獲利將維持高峰，也會維持高現金股利發放政策。