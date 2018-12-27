〈基因檢測平台發表〉微軟攜手台灣人工智慧實驗室 攜手推動精準醫療

台灣微軟與台灣人工智慧實驗室今 (27) 日共同發表基因分析平台 TaiGenomics，攜手跨入精準醫療領域，TaiGenomics 以微軟的 Azure 雲端運算資源開發，透過 AI 整合分析大量的資料，找出基因變異的潛在問題，人工智慧實驗室產品經理林盈宏說明，精準醫療就是「幫對的人做對的醫療」，而 TaiGenomics 也提供一個平台，讓基因檢測的資源能夠整合。

林盈宏表示，目前台灣基因檢測上有很多問題，包括資料龐大、分析複雜門檻高、發展快速，資料難全面收集、各家基因檢測的資源無法整合等，導致資源分散浪費；TaiGenomics 以 AI 導入基因體分析平台，透過 AI 分析大量文獻與數據，找出其中的變異基因，最後統整一份報告給醫師，能縮短檢測的時間與成本，精準度也提高。

林盈宏也說明，TaiGenomics 這個平台也代表讓 AI 結合醫療大數據，讓醫師不需要再從上萬份分析資料中找到病因，也讓病患省去等待的時間，能夠以最快的速度接受治療，而 TaiGenomics 建立起來的所有資源，都會放上雲端儲存，解決基因檢測資料龐大的問題。

未來基因檢測平台 TaiGenomics 可能會廣泛運用到其他領域，將精準醫療向外推廣，並與世界的基因檢測合作接軌。