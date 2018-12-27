創業家旗下松果購物引進上百品年菜 1月交易額挑戰年增100%

根據經濟部統計，台灣一年冷凍料理包市場超過 400 億，其中年菜推估有 40 億以上的龐大商機，創業家 (8477) 旗下松果購物今年擴大年菜檔期的規模，大舉引進上百品年菜新選擇，並運用大數據將過往上架年菜及調理食品的消費回饋當作重要資料，持續優化站內品項及品質，亦針對手機購物族的一指下訂需求，搭配出近 50 款的年菜組合選擇，1 月年菜銷售挑戰交易額年成長 100% 以上。松果購物總經理吳佩雯分享，台灣家庭組成存在少子化、老年化、單身化的三大現象，再加上婦女就業人數及雙薪家庭的增加，造就冷凍調理商品成為新型態家庭之下的產物，端看整體產業鏈環節近年大舉挹注在冷凍調理市場上，廠商及物流端也紛紛大規模的投資冷凍倉儲及低溫配送，推動台灣冷凍產業鏈的完善，更隨著先進者對消費市場教育及網購產業的成熟化，網購年菜成為全新戰局。



看準年末迎新超過 40 億的年菜商機，松果購物今年大舉推出百品年菜品項，將持續扮演好銷售挹注資源活絡年菜買氣的通路角色，期待用金豬年菜開啟 2019 年新春的好彩頭，1 月份表現將持續看好，目標挑戰交易額年成長 100% 以上。



根據松果購物過往數據顯示，手機購物的消費者講究一指下訂就購足的便利性，其中有七成消費者會直接選購依據人數、菜式分量合宜的年菜組合，因此，松果購物今年即備妥 3 道至 12 道一組的套餐，價格帶也從百元到數千元不等，其中今年受到小家庭的採購需求提升因素，2 菜 1 湯的小套餐組合品項數顯著增加。

