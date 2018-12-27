安泰銀表態暫無併購計畫 總座強調提升分行綜效為優先

民民併破局後，安泰銀 (2849) 總經理俞宇琦表示，目前暫無其他併購計畫，現階段以提高分行使用綜效為優先。安泰銀昨 (26) 日舉辦弱勢兒童圓夢記者會，帶領孩童登上 101 觀景台眺望台北。俞宇琦表示，雖無慈善公益基金會奧援，但身為中小型銀行仍應肩負社會公益使命，看見出席的孩子們神情滿足，整個人的心都暖了起來。



會後針對京城銀 (2809) 併購安泰銀破局後做出說明，俞宇琦表示，目前未談及其他併購或被併購計畫，重心將放置分行使用效益提升，並強調分行數不會再增加。



俞宇琦解釋，以前的分行可能要 200 坪，但有些分行也許 70 至 90 坪就夠了，將持續針對租約快到期的分行展開全面性評估，明年大概有 4 家分行進入評估階段。



此外，面對近來大同 (2371) 旗下子公司財務爭議，俞宇琦指出，華映 (2475) 並未踩雷，綠能 (3519) 淨曝險幅度相當小，影響不大。