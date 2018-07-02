傳京城銀有意併安泰銀 顧立雄：仍有疑慮待釐清

傳京城銀行有意併購安泰銀行，對此，金管會主委顧立雄今 (2) 日表示，雙方曾來過金管會說明，相關疑慮要再請雙方說明，目前雙方董事會還沒通過，待正式送件後會來了解，他也強調，金管會重點在鼓勵金金併，對於金融合併樂觀其成，至於相關細節細項，還不便對外發言。

顧立雄今日出席「2018 亞洲區塊鏈高峰會」，會前針對京城銀併安泰銀一事，顧立雄表示，對於消息曝光感到訝異，這案子安泰銀曾派員到金管會說明，但金管會仍有些疑慮需要釐清。

顧立雄表示，京城銀併安泰銀這個案子，雙方董事會還沒有通過，待之後雙方正式送件到金管會後，會再進一步了解，但金管會對於金融合併是樂觀其成，至於有些細節事項，還不宜對外表示。

至於針對大專院校教授兼獨董問題，教育部要求教授出任企業獨董的產學合作契約，不但要求要有大學同意函，還要有公司承諾書。

對此，顧立雄表示，金管會原先建議教育部，產學合作契約應由獨董跟學校簽，由獨董拿到薪水後回饋給學校，但教育部並未同意，由於產學合作契約是教育部主政，金管會尊重教育部的態度。

顧立雄也說，大學教授兼獨董不僅要有學校同意函，還要有公司承諾書，這樣會有實務上問題，因為如果是少數股東或市場派提名的獨董，在開股東會前要先拿到公司承諾書，會實務上的困難，這部分金管會已提醒教育部，本月兩部會將再開會協商，希望會有共識。

而管中閔今日也出席「2018 亞洲區塊鏈高峰會」，對於獨董議題，僅低調表示，不適合對這件事表達意見，他們怎麼規定，我們就怎麼做。

顧立雄和管中閔今 (2) 日均出席「2018 亞洲區塊鏈高峰會」。(鉅亨網記者許雅綿攝)

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