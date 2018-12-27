強化對大陸廠經營控制權 合晶提升對上海合晶持股達五成

矽晶圓大廠合晶 (6182) 宣布擴大對上海子公司的持股比例，預計投入 3.88 億元資金，將對上海合晶的持股比例拉升到五成。合晶提到，因看好大陸市場對矽晶圓需求日甚，尤其中國大陸政府對半導體產業不遺餘力，也希望擴大對上海子公司的經營控制權，遂決定將對上海子公司的持股比例，自現有的 48%，提升到 50%。



合晶表示，擬不超過 1260 萬美元，約 3.88 億元新台幣，增資 100% 控股子公司 Wafer Works Investment Corp. 用以收購孫公司 Silicon Technology Investment(Cayman) Corp.(STIC) 不超過 350 萬股之特別股 B 股，本次收購 STIC 之股權比率不超過 6.8%，收購完成後合晶占 STIC 綜合持股比率不超過 85.96%，間接增加對大陸地區投資。



合晶 2019 年營收與獲利成長主要動能將取自大陸鄭州廠產能的開出，該廠今年 12 月送樣認證，明年第二季起開始逐步放大產能，預計明年下半年 8 吋矽晶圓月產能最大可以達到 20 萬片，全年產值將上看人民幣 5 億元；隨台灣廠區的逐步飽和，大陸廠區將是合晶長線營運成長的動能。

