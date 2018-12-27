呼籲抄底的不止川普：那些年美國總統點評過的股市

美國總統為美股路演並不是一件稀罕事。美股大跌後，川普在周二呼籲抄底，周三市場實現驚人反彈。

「我們有全世界最好的企業，他們的表現也着實不錯。他們有著創紀錄的數據。所以我認為這是個絕佳的買入機會，真的是極好的買入機會。」聖誕節當天，川普在白宮對記者們如是說。

「史上最差平安夜表現」為節後上漲留出了空間，再加上川普的站台效應，12 月 26 日，聖誕假期後的首個交易日，美股三大指數收盤齊創 2009 年 3 月美股本輪最長牛市開啟以來的最大單日漲幅。道指漲超千點，標普漲近 5%。

川普熱愛評論股市。上任以來，他在推特上數十次提到美股，多數時候在為持續的上漲喝彩邀功。而縱觀歷史，多位美國總統都在市場深跌時挺身而出，為美股發聲。

最近的一次發生在本輪牛市開啟前一周。2009 年 3 月 3 日，美股經歷重挫後，時任美國總統歐巴馬對股市估值做出了評論。他在一場媒體發布會上表示，「如果你們能用長遠的觀點來看，現在的利潤與收入比率正開始達到一個潛在的買入良機。」

就在歐巴馬講話的前一日，道指自 1997 年以來首次跌破 7000 點，標普 500 指數則觸及 1996 年 10 月以來的低位。而歐巴馬指出了「潛在買入良機」後，標普 500 指數在六天後的 3 月 9 日見底，其後開啟了本輪長達九年的牛市。

而在金融危機期間，小布什出面，解釋政府介入的必要性。「市場運作並不正常。人們普遍失去信心，美國金融體系的主要部門都面臨停擺風險。政府高級經濟學家警告，如果國會不立即採取行動，美國可能會陷入金融恐慌之中。更多銀行可能會倒閉，包括一些大家所在的社區的銀行。股市可能會進一步下跌，傷及大家的養老金。」

川普的施政「偶像」雷根，也在 1987 年美股上演「黑色星期一」後，對美股做出了評價。雷根當時表示，聯邦赤字飆升推動了道指的大跌。當時道指深跌 508 點，跌幅達到 23%。

「我一開始不能明白，創造 1400 萬個工作崗位，消除通膨（或是降低通膨），降息，提高人民福祉，我就是不明白這怎麼就傷害股市了，」雷根當時稱。

雷根的前任卡特總統，在石油危機期間警示了股市風險。當時油價飆升近 350%，卡特在 1978 年稱，在能源問題解決之前，相關不確定性和美國過量進口石油或是貿易失衡的意識都將持續。「這兩件事情會加強利率上升的危害，也會對股市帶來不確定性」。

克林頓不甚願意提及股市。在 1997 年 10 月的一場講話中，克林頓在道指大跌 554 點，創下當時的紀錄跌幅後，被迫出面表示，「這可能是令人失望的，但我認為讓一個總統評論每天或是每小時的市場動態，既不謹慎也不妥當。」