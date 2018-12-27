【大慶證券】盤前分析－美股報復性反彈 有助台股止跌回升



◆盤勢分析

受到耶誕前夕暴跌影響，加上川普改口支持財政部長梅努欽，並指出「這是千載難逢的買股機會」，昨日美股四大指數強勢反彈，收回周一跌幅，其中 Nasdaq 漲幅最高，上漲 5.84%，其餘也有 4% 以上的漲勢，VIX 恐慌指數也同步下跌 15.69% 回到 30.41 點。不過以技術線型來看，雖然昨日美股強勢反彈，但整體格局仍偏空，且川普不斷製造大量不確定性，美股要 V 型反轉較為困難，建議先以跌深反彈視之，後續待觀察是否能順利止跌，否則後市走勢恐不樂觀。短期內因市場恐慌情緒仍高，暴漲暴跌恐為常態，留意美國長期與短期公債殖利率倒掛問題，及國際明年第一季景氣展望，才是長遠關注方向。

昨日亞股漲跌互見，其中台股開高盤中一度上漲近 70 點，而後因受到陸股震盪拖累，加上投資人信心不足，漲勢收斂，甚至尾盤翻黑，終場下跌 0.5%，收在 9478 點，成交金額為 696 億元。以集中市場來看，在外資持續賣超下，開高走低留上影線，且收盤價跌破前日低點，就技術面來看，若前低 9400 點也失守的話，大盤恐進入 C 波下跌。櫃買指數則因投資人信心不足，持續破底，後勢端看季線關卡是否有守，一旦跌破季線，恐轉為空方格局。雖然目前盤勢較為疲弱，不過因中美貿易談判在雙方有所退讓下，對於股市影響逐漸縮小，且陸股力守前低 2449 點，有助台股盤勢穩定，加上外資期貨淨多單仍有 39145 口，前低 9400 點應有所支撐。

觀察昨日盤面，權值股在外資放假下，近期難有表現，持續弱勢盤整；中小型個股波動較大，特別是前波強勢個股，普遍開高走低，跌幅較重，包括 PA 的全新、宏捷科，散熱的泰碩，顯卡的撼訊、技嘉、微星，光通訊的光環、華星光；顯示國際情勢動盪，投資人信心不足，導致多殺多行情啟動，不過在盤面動盪之際，依然有些許強勢族群，如遊戲族群在即將步入旺季、中國遊戲版號重新發放下，表現不俗；LED 類股逆勢上揚；製藥族群包括浩鼎、旭富接連走強；網通的智邦、友訊、璟德也逆勢上漲，整體而言，盤面族群輪動快速，在國際情勢混亂下，個股漲勢較短，追價風險較大，因此建議嚴設停損停利，靈活操作。在盤勢動盪之際，建議挑選基本面佳及未來營運展望樂觀族群，如 5G、電動車、利基型 PCB、部分利基型 IC 設計、生技，在重要支撐點不破下，可逢低擇優布局。

