

◆盤勢分析

1. 受到銷售數據佳與油價強彈激勵，美國科技股領漲，美股四大指數漲幅介於 4.96%~5.84%。在個股方面，亞馬遜因聖誕銷售數字創高，股價上漲 9.45%；FB、MAD、APPLE、美光、谷歌、Intel 反彈超過 5%。此外，特斯拉表示，超級電池充電站的覆蓋範圍將在明年擴展至全歐洲，激勵股價上漲 10.39%。

2. 國際股市因耶誕假期普遍休市，週三台股呈現開高後量縮整理，中場過後逐漸走低，各類股普遍下跌，僅食品、營建稍有表現，電子、金融則是呈現整理格局，終場指數下跌 48.10 點，跌幅 0.50%，收在 9478.99，成交金額萎縮至 689.97 億元。OTC 指數開高走低，收盤下跌 1.12 點，跌幅 0.91%，表現相對弱勢。

3. 觀察台股技術面，經過週二重挫後，週三台股一度止跌回穩，但終究上檔短、中期均線下彎壓力仍然沈重，加權指數最終仍是收黑，目前日 KD 指標位於低檔，或有機會出現跌深反彈，但在上檔壓力沈重下，預期短線弱勢整理格局，操作上建議個別族群因應。觀察台股籌碼面，外資 - 25.12 億元、投信 + 4.25 億元、自營商 - 13.48 億元，三大法人合計賣超 34.35 億元。

4. 觀察週三台股盤面結構，電子 - 0.67%、金融 - 0.09%、非金電 - 0.43%、櫃檯市場 - 0.91%，電子、金融、非金電皆持續弱勢整理，僅有個別族群表現，電子聚焦於 LED、IC 設計、網通、連接線器、PCB 與設備，非金電聚焦於食品、航空、成衣。

5. 在電子股部份，權值電子股普遍仍是整理，電子股僅有個別族群表現，LED、IC 設計、網通、連接線器、PCB 與設備較值得留意，LED 指標股 2448 晶電、3437 榮創；IC 設計指標 3035 智原、6462 神盾；網通指標 6143 振曜、2345 智邦；連接線器指標 5457 宣德、3023 信邦；PCB 指標股 4989 榮科；設備指標 3413 京鼎。在金融股部份，普遍仍是弱勢整理格局，尤其佔權值的 2881 富邦金、2882 國泰金持續呈現盤跌，短期間表現空間不大。至於非金電，短線聚焦於食品、航空、成衣，食品指標股 1216 統一；航空觀察 2610 華航、2618 長榮航；成衣指標股 1477 聚陽。

6. 重點訊息：

(1) 中華電 啟動 3 年轉型大戲: 中華電信啟動轉型大戲！董事長鄭優 26 日表示，中華電信正在擬定至少為期三年的轉型計畫。據了解，未來中華電信將鎖定發展 5G、網銀、MOD、新創事業等四大業務，並且透過四大業務，推展 AI 人工智慧、大數據及物聯網服務。

(2)2018 整車外銷量 10 年新低: 2018 年台灣汽車業出口表現不佳，受中東車市重挫影響，台灣今年汽車整車出口量創近 10 年新低，龍頭國瑞汽車新車外銷剩 2.5 萬輛，僅為 4 年前的四分之一；中華汽車更因新車安全形式法規加嚴中斷中東外銷，全年整車出口量腰斬至 500 輛以下。

(3) 信邦獲利攀高: 3023 信邦強攻五大領域有成，今年前三季每股賺逾半個股本達 5.26 元，市場估計信邦今年 EPS 可望挑戰 6～6.5 元新高紀錄；儘管中美貿易戰詭譎多變，信邦董事長王紹新對明年度的新創領域深具信心，朝各領域前五大客戶拉高滲透率，由於產能被追著跑，信邦自 2018～2020 年啟動三年擴產計畫，明年度資本支出更甚今年。

