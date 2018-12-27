台股盤前—美股大漲千點 台股可望吹反攻號角

美股周三大漲，道瓊更是狂飆逾千點，創下史上單日最大漲點，台股今日可望受激勵同步上攻，不過法人提醒，距離封關日僅剩 2 天，中小型個股還是得慎防結帳賣壓出籠。

美國總統川普周二表示，股市從創紀錄高點下跌 19.8% 是「巨大的買入機會」。白宮首席經濟顧問哈塞特則保證聯準會 (Fed) 主席鮑爾職位「100%」安全，也安定投資人信心。

而美股周三恢復交易，受惠零售、能源類股大漲，帶動道瓊大漲 1086 點或 4.98%，創下單日最大漲點，另外那指、費半也有逾 5% 漲幅，史坦普也漲近 5%。

而隨美股強勁反彈，台灣企業在美國交易的美國存託憑證 (ADR) 周三也全面走揚，台積電大漲 4.2%，日月光 ADR 漲逾 2.7%。

產業消息方面，鴻海 (2317-TW) 集團旗下夏普昨 (26) 日宣布，分拆半導體事業成立獨立子公司，據了解，夏普半導體事業擁有 8 吋晶圓廠，而目前車用及物聯網等領域的晶片，也可採 8 吋晶圓投片製造，市場認為，將有助鴻海擴大半導體布局。

此外，業界認為，隨著晶片整合記憶體的趨勢確立，鴻海集團下一步應會朝記憶體領域發展，可能會結盟旺宏等國內廠商一起衝刺。

鋼鐵廠唐榮，昨日也與中油簽簽屬合作備忘錄 (MOU)，共同開發國產電動巴士及設置綠能充電站，初期鎖定台南、台中等高鐵聯外巴士路線，最快明年 3 月上路，可望挹注唐榮營運表現。

分析師認為，美股此波反彈，是否代表此波修正已經結束值得觀察，至於台股目前距離年前封關僅剩 2 個交易日，近期結帳賣壓較重，中小型股恐表現弱勢，還得多加留意。