防非洲豬瘟壓境 台灣這兩道防線非管不可

撰文／呂苡榕

接連三天廣東、福建陸續傳出非洲豬瘟疫情，兩地和台灣僅一海之隔，對台灣來說儼然暴徒臨門，病毒隨時都可能突破台灣防疫前線，這也讓台灣防疫單位繃緊神經。

「中國疫情早已失控，現在差不多是高峰期，疫情要緩下來至少得花上半年到一年。」農委會副主委黃金城警告，即使未來中國疫情降溫，但病毒仍未根除，「防疫不是三、五年而已，是現在到永遠。」

中國疫情擴散嚴重，其中一個原因在於「補償金低於市價」，黃金城解釋，「現在中國豬價一公斤約七十元台幣，若豬隻確定感染上豬瘟必須撲殺，補償金約是一公斤四十至五十元台幣。補償金價格過低，所以養豬戶發現農場開始有豬隻死亡後，就會趕緊把其餘豬隻賣掉。」

感染的豬隻進入市場後，導致疫情蔓延難以控制，但同時間大量死亡的豬隻又來不及焚化，只能暫時冷凍；但非洲豬瘟病毒頑強，冷凍環境可存活一千天，黃金城無奈表示，即使中國疫情緩和，也不代表病毒根除，隨時可能會復發，「面對疫情，我們的港口、海關未來都得這麼繃著。」

旅客闖關 已揪七件禍源

早從八月中國傳出非洲豬瘟案例後，防疫戰線便已啟動，八月六日農委會首次針對非洲豬瘟召開記者會；十二月農委會成立「豬瘟中央災害應變中心」，並將私帶中國肉製品入境的罰金，提高到二十萬元。防疫前線嚴陣以待，因為農委會估算，疫情若傳入台灣，產業鏈潰堤，恐每年損失兩千億元。

目前查獲的中國肉製品中，有七件驗出非洲豬瘟病毒。雖然已加強宣導，卻還是三番兩次抓到旅客私帶肉製品闖關。對此，農委會防檢局局長馮海東十分無奈，「十月開始，我們已經在機場針對前往中國、越南的旅客加強宣導，也會透過櫃台發放文宣，請旅客回來時不要帶肉製品。」但仍有不少人辯稱不知情。

防疫少了中國協作，台灣只能加強防守，目前機場部分已針對中國、越南航班旅客進行逐一檢查，查獲違禁品立刻沒收。「近日因為加重罰款，機場廁所、垃圾桶出現不少肉品棄置，不過因為機場的廢棄物都直接送到機場內焚化爐處理，飛機餐廚餘也是，所以不會流出管制區。」馮海東說。

清查豬農 緊盯廚餘流程

「現在還需要加強的是『跨境電商』，目前只能靠業者自律，像是淘寶、PChome 和蝦皮等都有和防檢局合作，屏蔽肉類相關食品的拍賣項目。」馮海東說，不過若遇上賣家把肉類食品當成贈品與貨物一起寄出，就只能靠邊境檢驗來把關了。

一場豬瘟暴露廚餘養豬的管理漏洞，有官員私下坦言，過去因為廚餘養豬風險不大，豬農沒有登記，私相授受，地方環保局也沒嚴格管理。這次遇上非洲豬瘟，也是個機會回頭把管理流程重新補強。「現在環保署也有在考慮，推廣像雲林虎尾的清潔隊那樣自備蒸煮設備，先將廚餘蒸煮過後再賣給豬農。流程統一，也為豬農省下麻煩。」馮海東說道。

疫情升溫，重重防線都是為了杜絕疫情進入台灣，但再嚴密也可能有一疏，最好的辦法仍是減少前往疫區、不夾帶疫區肉品入台，才能降低感染的可能性。

來源：《今周刊》 1149 期

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