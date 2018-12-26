【豐銀投顧】順其刀鋒 勿纓其鋒

◆盤勢分析

這三、四年來，每一次 VIX 指數突然大漲，最後往往在三天之內迅速消退。但這一次的十月股災完全不同，VIX 指數到今天都還沒有消退下來的跡象，美股目前的 VIX 指數竟然高達 36.07，簡直是崩盤等級，一整個月的平均也都一直停留在 20 以上，這樣的情況代表市場上的人都已經不理性了，在不理性的情況下，任何的技術工具、基本分析都沒有辦法讓你覺得有效。理由是人的不理性沒有辦法歸納、預測。我們知道長線可能仍然是多頭，以美國而言，每次的大跌之後的三個月、六個月甚至一年都是正報酬，特別是一年以後都會是正報酬沒問題。但正所謂:「長線看趨勢、短線看型態」。目前 K 線的型態，台股就是空頭沒有錯，這個不能否認。

為什麼「多頭賺的多，空頭賺的快」，而不是空頭也能賺的多？道理很簡單。多頭賺的是趨勢財，多頭趨勢一成型，他的速度雖然緩慢，但卻不易改變也不易有大的波動。任何人買進股票只要一路抱，通常都會有不錯的成績。但在空頭時，除非你時間點拿捏的很好，或恰好在正確的時機進場，否則別以為空頭放空很容易賺。那種期指漲停板、大漲 2、3% 的走勢，往往是出現在空頭市場裏的大反彈。一不小心放空也很容易被軋翻！也就因為時間點難抓，所以通常空頭市場就算放空的人，資金部位也不會大，因此空頭不容易賺的多。說穿了，要賺大錢，還是要看趨勢。

鴻海當年趁著中國便宜且廣大的人力，迅速的降低成本，因此搭上了中國掘起的順風車。現在中國就算沒有貿易戰，經過了近四十年的發展，也差不多要歇會兒了，這也就是為什麼鴻海要靠減資才能讓股票不那麼難看的原因。一切都是趨勢的力量罷了！近期台股不好操作，其實就是全球的趨勢在改變。能做的只有二件事，一件就是避開全球性的風險，也就是避開系統性風險。也就是說重型權值股、期貨指數多單盡量不要操作或是避開，另一件事就是把資金轉向比較不受系統風險影響的中、小型股票並且以短線操作為主。如此一來就可以在偏空的市場中保有一定的獲利，至於要不要放空則端看個人的資金部位而定，大家操作順利。

豐銀投顧 李世新 分析師