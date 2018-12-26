【華冠投顧】台股需打「強心針」 明天藥引在「期貨」

賴昇楷 分析師

＜大盤分析＞

昨日提到「大盤破線但相對國際盤抗跌且留下影線、OTC 指數守住上週低點與季線，暗示內資控盤者並未就此投降，有利出現反彈走勢」。今日台股早盤一度反彈並突破昨高，然而在亞股一路走低的氛圍下由紅翻黑甚至收破昨低，終場大盤 - 48 點，OTC 指數 - 0.91%。

今日台股現貨走勢比預期來得弱，不過期貨表現卻相對強勁，四大期指非但不隨現貨破低，摩台期（當月與次月）甚至還收在昨日高點附近，也導致期貨逆價差出現大幅收斂的情形，為多頭抵抗留下了一絲火種。

本波全球股市弱勢的根源來自於美股的接連破底，不過美股急跌至今，與月線之間的負乖離已經拉到很大，回顧過去十年間出現這種負乖離的次數僅有兩次，一次是次貸風暴，一次是歐債風暴，兩者皆是大型的金融危機，但假使美股本次面臨的修正也屬金融危機等級，邏輯上亞股也應跟著破底，偏偏目前包括台、韓、港、陸股都還守住十月中下旬時的低點，因此推測美股以中級修正的機率較高，且在近期各種技術指標陸續出現超跌訊號的情況下，短線理應隨時有反彈機會。

雖然美股有超跌跡象，台股也從期貨部分看到了多頭仍試圖抵抗的意圖，但回到操作本身，畢竟大盤在跌破 9600 點後已形成不小的上檔套牢帶，就線論線若是短期無法重新彈上 9600 點進而走出「破底翻」走勢，那麼均線蓋頭壓力將漸漸對多方不利，一旦連較強的 OTC 指數也失守季線，多頭便會失去重要的憑藉，所以現階段仍須作好風險控管。

＜操作策略＞

原訂大盤重上月線為多方轉強訊號、正式失守 9600 點為轉弱訊號，OTC 指數重上 12/20(上週四) 高點為轉強訊號、正式失守季線為轉弱訊號。

目前 OTC 指數持續有守季線，因此原本「多空雙向」操作中持有之強勢股及作空股仍可續抱，跌破支撐之弱勢股則必須出場，若 OTC 指數跌破季線則須考慮系統風險，強勢股也要一併出場。

＜強弱勢股＞

報載 MiniLED 明年將進入快速成長期，今日 LED 相關個股《6168 宏齊》、《2499 東貝》、《2448 晶電》、《2340 光磊》、《3437 榮創》... 逆勢勁揚，為盤面最強族群。

近日強勢股則紛紛補跌轉弱，包含 5G 的《6426 統新》；板卡的《6150 撼訊》、《2376 技嘉》；高雄概念股《2702 華園》、《2524 京城》... 聯袂重挫。

＜被動元件族群＞

今日被動元件三巨頭《2327 國巨》、《2492 華新科》、《3026 禾伸堂》同步由紅翻黑，龍頭《2327 國巨》雖一度突破 12/13 大摩降評利空當天高點，可惜尾盤急殺沒成形成「破底翻」走勢，功敗垂成的結果也使得近日最強的二線股《2375 智寶》、《5317 凱美》... 放量收黑，整個族群尚缺乏正式轉強條件。

※以上內容由華冠投顧 賴昇楷分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。