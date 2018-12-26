【亞洲投顧】震盪加劇

◆盤勢分析

面臨美國國內政治紛擾不斷的環境下，雖然近期台股相當持強，但還是要密切注意相對基期壓力風險，台股短線反彈力度預估仍將有限。Mini LED 明年可望對台廠挹注營收，晶片廠晶電（2448）、LED 一貫廠隆（3698）分別針對客戶客製化，或是有集團奧援，布局的路線不同，被市場視為最有潛力的兩家 LED 廠。近日強勢的族群，如虛擬貨幣概念股 (如主機板的技嘉、微星，介面卡廠撼訊等)、散熱股、光通訊股等，早盤衝高後都出現大幅下殺走勢，虛擬貨幣概念的撼訊、光通訊股統新(6426) 等，更摜殺至跌停。LED 族群包括晶電 (2448)、光鋐(4956) 和榮創 (3437) 也都是人氣旺的族群， 5G 相關的個股則由亞信 (3169)、智邦(2345) 和統新 (6426) 表態。而遊戲股則受惠中國重啟審批，大宇資 (6111)、歐買尬(3687) 和傳奇 (4994) 上攻。被動元件為主的漲價概念族群還一度嘗試轉強，但午盤過後該族群全面走弱，盤面少數比較強勢的個股如大同集團股神盾等，都一定程度帶有投機色彩，跡象顯示，階段在市場環境混沌下，投資性買盤進場意願仍低，短線投機氛圍偏濃。加權指數低點 9400-9600 估計有強力支撐，短線上易有反彈行情，操作上能以集團業績股、挖礦、PCB、5G、航運、生技等主流類股為考量。

胡毓棠 分析師