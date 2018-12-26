【華冠投顧】挑戰9616失敗 收9478破昨低，崩潰邊緣?

#大盤短評：中長空，量能持續退潮，留意週線 C 波下殺。

#盤勢分析

美股昨天休市，在沒有國際股市干擾下開高，但是量能依舊沒有出來，簡單的說淺水無大魚，沒有量能主力也難作價，因此這兩天大家也會發現，有大波動的都是那些還能夠量增的標的，回到大盤，今天大盤開盤拉高後挑戰 9616 失敗，就逐漸走低，最後還殺尾盤，收破昨天低點，2018 年剩下兩個交易日要留意的是四天連假國際消息狀況不知道會怎麼走，因此明後天要特別留意連假前抱股意願低落的賣壓。

#類股方面，昨天提到電子指數，非金電都有破 12 月低點的狀況，而 2330 台積電與 2317 鴻海都有撐盤的味道，而今天都出現開高走低的狀況，接下來要留意權值股的領跌，而前兩天提醒過的板卡族群，2376 技嘉與 6150 撼訊都出現大跌的狀況，同時昨天提醒的 PA 族群 2455 全新、8086 宏捷科

也同樣出現開高走低大跌，最近我是屬於偏空看法，且操作也偏空，因此沒有分享多方標的給大家，但是三個多月以來不斷提醒一些有風險的標的，希望大家都有避開。

作者: 華冠投顧 海豚交易室 范振鴻分析師

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