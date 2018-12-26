【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

台股今日早盤隨日股大漲反彈開高，多頭嘗試回補昨日跳空缺口，不過市場信心薄弱，隨著日股回吐漲幅，賣壓也逐漸出籠，午後被動元件及光學族群快速下殺，在缺乏主流族群領軍下，指數也翻黑下挫，並跌破前一日低點，加權指數收盤下跌 0.5%，成交量再度萎縮至不足 700 億。

《國際金融市場焦點分析》

日圓升勢暫緩，加上川普在聖誕節當天表達對美國財政部長、聯準會和美國經濟的信心，日經 225 早盤一度反彈上漲超過 300 點，不過市場依舊充斥不確定性，反彈再度成為市場拋售機會，日經午後一度轉為下跌逾 1%，不過尾盤在電子股衝高下急拉收漲近 1%；滬深兩市今日缺乏熱點，昨日強勢的銀行保險股轉為下跌，午後創投板塊拉升撐盤，滬指全日皆圍繞 2500 點展開震盪整理。

《國際商品市場焦點分析》

昨日聖誕節美國市場休市一日；本週五美國將公佈 EIA 原油庫存數據，在目前輕原油價格已跌破美國原油生產商的成本影響下，美國原油生產量將可能出現減少，加上美國目前煉油廠產能利用率持續上揚，對於原油需求將出現上升，有利於原油後市供需平衡，後市可多加留意在原油基本面將有望轉向樂觀下，是否推動原油止跌反彈。

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