【富邦期貨】全球金融市場日報



《台指期日盤走勢分析》

道瓊暴跌超過 600 多點，創下史上最糟平安夜表現，台股今日受到衝擊，台積電及大立光領跌電子股，油價崩跌衝擊塑化股，金控股也全面倒地，盤面上僅餘 5G 概念零星點火，全新、宏捷科及穩懋較為強勢，午後指數隨陸股拉升收斂跌幅，加權指數收盤下跌 1.17%，勉強守住 9500 點。

《國際金融市場焦點分析》

美國財長努欽致電 6 大銀行確保市場流動性，引發市場對於美國境內資金緊俏之擔憂升溫，此外，美國政府因預算問題持續關門，使得市場擔憂中美貿易談判能否順利進行，道瓊指數暴跌超過 600 點，上証早盤即重挫失守 2500 點，券商及油服板塊領跌，盤面僅機場航運、黃金及 5G 概念較為強勢，上証一度跌超 2%，午後 5G 板塊擴大漲幅，伴隨保險銀行拉升，指數大幅收斂跌幅。

《國際商品市場焦點分析》

美國財長努欽昨日致電美國六大銀行確保流動性，引發市場對於流動性擔憂升溫，加上美國政府關門問題升溫，引發市場對於中美貿易談判能否順利進行存在疑問，帶動昨日美股再度重挫，引發市場對於風險性資產賣壓出籠，導致輕原油及布侖特原油期貨再度重挫超過 6%，昨日輕原油價格創下一年以來新低位置，逼近去年最低點的 42.26 美元價位。

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