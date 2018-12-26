台商南向建廠趨勢明顯 第一金旗下一銀啟動跨境融資業務

挺台商調整生產布局！第一金 (2892) 旗下一銀表示，近來觀察大陸台商移轉至東南亞國家設立生產基地的趨勢漸增，將啟動跨境融資業務，全力支援台商重新架構全球生產事業版圖。一銀指出，根據近期訪查結果顯示，確實有不少台商客戶有遷出大陸的計畫，移轉地點以越南、柬埔寨、緬甸、印尼等東南亞國家為主。



一銀表示，為協助台商廠房遷移，將啟動跨境融資業務，提供台商核心企業與境外關係企業的融資服務，配合新南向政策的中小企業融資信用保證專案，全力支援台商。



一銀認為，憑藉廣泛布局新南向國家的優勢，將協助台商規劃借款架構，有效運用境外擔保品，如存款、定存單、不動產等，使客戶於國內分行、OBU、海外分行快速取得投資及營運週轉金。



此外，針對國內中小企業赴新南向國家投資新設或現有事業所需資金，舉凡以現金匯出、或以購置、產出機器設備、零配件、原料、半成品或誠品輸出作為股本股資，或以現金匯出從事企業併購，即可申請融資信用保證，成數最高 8 成。