面板UV膠有斬獲 德淵總座盼成為面板全方位接著劑供應商

熱熔廠德淵 (4720) 朝向高值化發展，面板 UV 膠已打入國內面板廠供應鏈，過去幾年，該產品年成長率約 5 成，帶動特化產品自製比重攀升至 1 成，德淵總經理蕭向志表示，以熱熔膠技術核心尋求新的應用領域，面板 UV 膠已有了初步成長，亦有 PUR、AB 膠、黑色 UV 遮光膠等面板產業用膠產品，以期成為面板產業全方位接著劑的供應商。德淵前 11 月營收為 29.48 億元，年增率 15%，主要產品營收比重為熱熔膠比重約 77%、特化產品占了 12%，其他 (滅菌鍋、過濾器材料、醫療器材) 占了 11%。



該公司特化產品線以代理美國光硬化接著劑為主，UV 光學膠自製有長足突破，供應 100～400 奈米波長光學膠產品，蕭向志說，面板產業走向薄型化、無框 / 窄框，塗膠方式改以噴墨 (inkjek)，為了更貼近面板客戶的製程，公司設立相關實驗產線，順利打入國內面板廠供應鏈，其 UV 膠近二～三年成長率約 5 成，為特化產品線成長動能所在，目前 UV 膠年產能約 100 噸。



除了 UV 膠之外，亦有背板、模組端相關 AB 膠、PUR 等用膠，蕭向志透露，黑色 UV 遮光膠向來是日、韓廠供應天下，如今也開花結果，以打破日韓寡占市場，亦為面板用膠生力軍。



近來空污議題受到全球重視，工業用、民生用過濾器性能要求愈來愈高，根據統計 2016～2021 年工業過濾器市場年複合成長率約 6.1%，產值達 307 億美元，德淵在過濾器產業用膠供應基礎上，攜手上海創治合作，於今年中開始生產家用、車用空氣過濾器材料 - HEPA 熔噴濾紙，年產能約 500～600 萬平方米，亦打入瑞典、日本家用空調淨化器供應鏈。