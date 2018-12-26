

◆盤勢分析

1. 歐美股市因聖誕節休市。

2. 台股周二因前一天美股大跌，終場指數大跌 112.61 點，跌幅 1.17%，收在 9527.09 點，成交金額為 732.35 億元，連二天量增價跌。

3. 台股本波自 9400 點上漲到 12/3 高點 10148 點，因遇季線壓力而拉回，迄今季線壓力始終未過，加上量能低迷，更不易馬上攻堅，因此現階段台股將以盤代跌作整理，周二最低點來到 9479 點，留部分下影線，而本波多方最大轉折點在 10/31 大漲 276 點的長紅 K 線，當天最低點為 9588 點，因此 9400~9600 點為波段多方最後支撐區，惟 9 日 KD 又向下來到 22 與 29 附近，略不利於多方上攻，週三是今年賣股求現的最後一天，因此仍得留意此部分壓力，短線壓力暫看月線 9700~9800 點附近，預估大盤極短線將在 9400~9700 點間整理，仍可低接高出來回操作。

4. 櫃買指數跌幅 1.18%，收在 122.62 點，先前櫃買指數拉回到季線附近二次都出現止穩，因此季線可作為觀察點，目前季線約在 121 點附近，又 10/11 長黑 K 線高點 122 點附近，因此 121~122 點此處將成為上櫃觀察重點區，短線 KD 技術指標將在 30 以下附近，因此逢低不建議殺低。

5. 法人籌碼：三大法人合計 - 71.86 億元；外資 - 49.70 億元、投信 - 4.72 億元、自營商 - 17.45 億元。

6. 電子類股:

(1)PA 相關族群: 因市場看好應用於臉部辨識的 3D 感測技術，預期 3D 感測的關鍵材料 VCSEL 占營收比重，將從 2018 年 2% 到 2020 年將大幅提高至 29%，也讓買盤回到此族群，包括 2455 全新、3105 穩懋與 8086 宏捷科等公司走強，由於長期走弱勢，買盤仍有待再觀察。

(2) 比特幣族群: 受到近期比特幣一夕大漲，近期買盤回流，包括 6150 撼訊、2376 技嘉與 2377 微星等股近期相對大盤強勢，短線仍得留意比特幣走勢而定。

(3) 散熱族群: 在手機熱導管散熱需求快速升溫之下，再加上明年電動車與 5G 設備題材前景看好之下，此族群買盤持續增溫，包括 6230 超眾、2421 建準與 3324 雙鴻等股近期陸續走強，因各公司獲利差異大，得留意各公司基本面之變化。

(4)IC 設計族群: 因股本小，而近期大盤又偏低量，因此也成為法人作帳重點群，包括將衝刺 AI 的 2388 威盛周二見買盤，另 3035 智原、2363 矽統與 3527 聚積等股也跟隨走強，不過因大盤賣壓大，此偏向中低價股為主。

(5) 電池族群: 因近期 6558 興能高新掛牌上漲，且股價創新高，加上 6121 新普 11 月營收創高，也帶動此族群動能，包括 4739 康普、3211 順達與 8038 長園科等股近期相對走強，由於整體族群漸加溫中，可留意相關個股表現。

(6) 指紋辨識 IC 廠商神盾（6462）昨（25）日應主管機關要求，公布自結 11 月稅後淨損 1,500 萬元，每股淨損 0.2 元；合計 10 月與 11 月每股純益為 0.45 元。

(7) 大陸系統大廠華為雖然面臨中美貿易戰及財務長被調查的雙重營運壓力，但持續加快自有客製化晶片開發，並且搶在年底前發布多款針對資料中心、高速網路、固態硬碟（SSD）等人工智慧及高效能運算（AI/HPC）新晶片。華為全力提升晶片自給率，大動作採用 16 奈米及 7 奈米等先進製程，晶圓代工龍頭台積電直接受惠，明年將通吃華為晶圓代工訂單，華為亦躍居台積電第二大客戶。

7. 非電子類股

(1) 生技族群: 由於族群股本較小，加上進入旺季，近日賣壓相對較小，包括 1760 寶齡富錦、4736 泰博、4726 永昕、6461 益得、4107 邦特與 4174 浩鼎等股走強，由於獲利差異大，且族群買盤不夠強，未來可留意各公司買盤可否延續。

(2) 自行車族群: 因今年營運不差，中期買盤挹注，包括 9914 美利達與 9921 巨大等股近期相對盤勢穩定，但短線得留意量能可否持續加溫。

