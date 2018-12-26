【大慶證券】盤前分析－歐美休市 台股量縮震盪



◆盤勢分析

昨日歐美慶祝耶誕節休市，國際紛擾影響暫緩，回歸亞股，聚焦陸股表現，昨日上證指數也受美股下挫拖累，一度失守 2500 點關卡，所幸跌幅收斂，終場收在 2504 點，拉出下影線，中美談判在中國頻頻釋出利多下，美方強硬態度有逐步軟化的現象，使市場對於貿易戰破局隱憂暫緩，昨日人民幣兌美元在岸價 (CNY) 創近兩周新高，有助於陸股反彈。不過川普已關閉部分美國政府，且持續發言攻擊 Fed，揚言開除主席鮑威爾，市場恐慌氣氛升溫，加上歐美將進入聖誕假期，美墨安全邊際預算解決方案須等到年後方能決議，不確定期間拉長，在問題未解前，國際股市恐維持激烈動盪。

受到美國內政問題紛擾，美股下挫，拖累亞股全數開低，其中台股尾盤跌幅收斂，終場下跌 1.17%，收在 9527 點，成交金額為 736 億元。以集中市場來看，昨日跳空摜破 9616 防守點，並跌破 10/31 紅 K 下緣 9588 點，盤整格局被破，若前低 9400 點又未守住，大盤恐進入 C 波下跌，整體盤勢較不樂觀。櫃買指數則因補跌賣壓湧入，跌勢相較集中市場深，下跌 1.46%，所幸依然站在季線之上，待後續觀察季線支撐如不被有效跌破，在盤勢回穩之際，仍有機會重新表態。

觀察昨日盤面，大立光、台積電、鴻海小跌作收，權值股持續弱勢盤整；中小型個股波動較大，特別是前波強勢個股，包括散熱的泰碩、雙鴻，IC 設計的神盾、創意，COF 的易華電、光通訊的眾達 - KY，皆較自身族群走勢弱勢，顯示投資人恐慌賣壓出籠，啟動多殺多行情；但在盤勢動盪之際，依然有些許亮點，如光通訊中 PA 族群，在明後年 5G 建置啟動，後市營運展望樂觀，重新加入輪動，包括穩懋、全新、宏捷科逆勢上揚；顯卡族群則延續強勁走勢；生技的泰博、邦特也表現不俗。另外值得注意的是，先前漲多回檔族群如矽晶圓、記憶體、被動元件盤中皆有跌幅收斂現象，中美晶、旺宏、南亞科甚至尾盤翻紅，顯示盤面族群輪動快速，在國際情勢混亂下，強勢個股漲勢較短，盤中追高風險較大，因此建議嚴設停損停利，靈活操作。在盤勢動盪之際，建議挑選基本面佳及未來營運展望樂觀族群，如 5G、電動車、利基型 PCB、部分利基型 IC 設計、生技，在重要支撐點不破下，可逢低擇優布局。

