【運達投顧】美股未反彈前先賺 美股反彈會賺更多

◆盤勢分析

昨天美股聖誕節只開半天盤結果美股大跌又再創波段低點，原本維持盤局的亞股今天也受到影響，該如何研判後勢變化？重點分析如下：

1 美國昨天平安夜股市卻創 10 年來最糟的表現，道瓊大跌 653 點跌了 2.9%、高科技股與費半也都超過 2% 以上的跌幅，所有指數不只創今年以來的新低也創了去年 9 月以來的低點，，美股趨勢走空是確定，但究其原因跟經濟面並沒有多大關係反而是政治面的干擾讓美股這一波的跌勢加重，川普關閉政府近日又有要撤換聯準會主席鮑爾的傳言，目前這些政治面的事件在耶誕假期都無法獲得解決，美國政府關門非常可能拖到新國會開議之後也就是明年一月三日，不過技然美股不是因為經濟面造成的大跌政治面總會有解決的機會，因此可以預見的當政治面獲得解決時美股會有報復性的反彈，尤其美股連續的大跌乖離愈擴愈大屆時的反彈的速度一定很快，所以目前要趁台股有低點時先把握低接的機會。

2. 今天台股雖受美股下跌影響，但是就匯率的角度來看今天新台幣匯率又出現升值美元也持續走弱，前兩天美元稍有反彈但反彈站不上月線我們就說明美元已經開始做頭，今天美元又跌破季線預計美元這一波跌破 96 元時將會有一段明顯的貶值空間，且就時間來看美國聯準會明年若兩次升息第一次會落在年中附近，所以美元這一波的下跌時間會有 4 個月左右，這對新台幣的升值相當有利，近日新台幣升破月季線後雖然升值走勢較慢，但美元現在離 96 元關卡並不遠，所以未來 3-4 個月都有利新台幣走升有利資金進入台股，尤其就外資期貨倉位來看美股大跌外資卻在期貨多單仍有 3.5 萬口，週四是摩台結算當美股跌深預期跌深反彈的機會隨時會出現，所以明後兩天台股也有反彈的機會，因此台股低點不會太多要把握這裡有撿便宜的時刻。

3. 就技術面來看台股今天雖然跌破 9600 點但台股維持區間擴底的型態並未改變只是區間範圍擴大，今天季線已經來到 9864 月線在 9780 點目前月季線相差只有 80 點，預計本週五季線將會跌破月線，等到一月份美股出現大反彈時台股跟著反彈月季線將會有明顯翻揚的時刻，屆時月季線就會有黃金交叉的機會，所以台股目前雖然指數看似較弱勢但是在趨勢面上卻有偏多的機會，只是時間點要等到一月份，若外資在此期貨多單又可站回到 4 萬口之上時下一波台股反彈的時間點有機會延續到 1 月中旬台指期結算時，所以今年農曆封關前是有行情的千萬不要錯失這一波賺錢的機會。

4. 選股的方向我們近期也提示 5G 概念股仍是重心，明年是 5G 元年不管政治面怎麼變化 5G 都是發展重心，但 5G 的輪動要放在哪？5G 的訊芯台揚台嘉碩這三檔已經領先大盤先上攻之前我們也建議進場先低接，除此之外 PA 概念股也是 5G 的上游，所以 PA 三雄穩懋宏捷科全新也會有補漲的機會，這三檔股票今天就很明顯的開始出量表態上攻，可見我們選股方向是正確的，當美股還偏弱時掌握對的股票先賺當美股反彈起來時我們會賺更多，所以 5G 概念股仍要把握一月中旬前大賺波段的機會。

※以上內容由運達投顧蕭春源分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

