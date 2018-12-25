【華冠投顧】利空下 大盤破線、OTC指數有守 內資撤退了嗎?

◆盤勢分析

川普揚言開除 Fed 主席，美股四大指數再度重挫破底並帶動亞股跟跌（韓、港休市），不過台股表現依舊比國際股市來得抗跌，終場大盤 - 112 點，OTC 指數 - 1.18%。

今日大盤跌破 9600 點重要支撐，可是 OTC 指數守住季線甚至不破上週四低點，暗示內資控盤者並未就此投降，此外，期現貨同步縮腳留長下影線、大盤委買張數於連續利空下逐日遞增，也有利明日出現反彈走勢。然而大盤畢竟已跌破重要支撐，上檔形成不小的套牢帶，若是短線無法重新彈上 9600 點進而走出「破底翻」走勢，那麼均線蓋頭壓力將漸漸對多方不利。

＜操作策略＞

原訂大盤重上月線為多方轉強訊號、正式失守 9600 點為轉弱訊號，OTC 指數重上 12/20(上週四) 高點為轉強訊號、正式失守季線為轉弱訊號，今日大盤破線轉弱但 OTC 指數持續有守，因此原本「多空雙向」操作中持有之強勢股及作空股仍可續抱，跌破支撐之弱勢股則必須出場。

＜強弱勢股＞

今日砷化鎵族群的《2455 全新》、《8086 宏捷科》、《3105 穩懋》...，板卡的《6150 撼訊》、《2376 技嘉》、《2377 微星》... 沿續強勢慣性。

高雄概念股則有利多出盡現象，《2702 華園》殺至跌停，《2704 國賓》、《2524 京城》、《5519 隆大》... 同步下跌。

＜學員卡位個股＞

昨日分享的兩檔多方持股，今日隨大盤回跌，不過抗跌力道仍屬強勁，一檔量縮小跌守穩所有均線，一檔小破短期均線但守穩所有中長期均線，故仍續抱，但要加碼則需待大盤「破底翻」甚至轉強訊號出現才行。

＜被動元件族群＞

今日被動元件三巨頭《2327 國巨》、《2492 華新科》、《3026 禾伸堂》不隨大盤破底，低點同步守住上週低點並且收紅Ｋ棒，可持續留意龍頭《2327 國巨》能否突破 12/13 大摩降評利空當天高點完成「破底翻」走勢，屆時整個族群就具備比較有利的操作條件，而線形較強的二線股仍是較佳選擇。

觀察《2327 國巨》和被動元件族群的走勢還有另外一層意義，假使多方控盤者願意在大盤型態轉弱的當下發動此一族群，對盤勢的止穩或人氣的回籠都會有很大助益，也代表多方仍有奪回盤勢掌控權的企圖。

※以上內容由華冠投顧 賴昇楷 分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

