時機不好 陸大型券商出頭天 中信證券計劃收購廣州證券

今年中國股市成交量低迷，整個證券業身處在寒冬之中，不過體質好的券商選擇在此時發動購併案，壯大自身競爭實力。12 月 24 日晚間，中信證券 (600030-CN) 公告指出，計劃利用增資買下廣州證券 100% 股權，12 月 25 日開始暫停交易，這消息一出引起業內高度關注。

根據業務規模來看，兩者營收相差 20 多倍，淨資產則相差 13 倍，這一筆併購案可以說是大鯨魚吃小蝦米。不過，以中信證券加上廣州證券在經紀業務的市場比重來看，兩者合併後，中信證券有機會重新超越華泰證券 (601688-CN)，奪回經紀業務一哥的地位。

資料來源: 中銀國際證券

資料來源：中銀國際證券

目前中國證券產業集中度正不斷提升，中小型券商的生存空間不斷被壓縮，市場比重節節敗退，加上市場成交量低迷，或許被收購是個好的方向，同時大型券商也可以藉此提高市場比重。因此整個產業呈現強者恆強的趨勢，已經成為共識。

不止滿足於超越華泰

一旦順利併購完成後中信證券，是否能順利奪回經紀業務龍頭保座？

根據華泰證券半年報顯示，上半年股票基金交易量達人民幣 7.58 兆元，排名中國第一，市場比重約 6.6%。而中信證券的半年報則宣稱，其市占率約 6%；廣州證券方面則是市占率達 0.45%，因此兩者合併後市占率可達 6.45%，這將使得中信證券重新追過華泰證券的希望大幅增加。

中信證券更不只於搶回經紀業務排名第一的野心。過去中信證券憑藉母公司中信集團之便，在中國的北部與東部發展均有優勢，反而在中國的西部與南部布局較少。而廣州證券是位於粵港澳大灣區核心城市內，地屬南方。

廣州證券過去以來一直積極深耕珠三角地區，並參與粵港澳大灣區建設。中信證券完成收購後將能持續受益於大灣區發展帶來的金融需求、政策優惠等，逐步擴大在南方的市占地位。