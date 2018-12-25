全家搶攻跨年財 北市信義區門市備妥10倍人力與貨量應戰

迎向 2019 年，全家 (5903) 搶跨年、元旦連假的迎新商機， 位於一級跨年晚會戰區、台北市信義區的全家店舖，更已備妥 10 倍人力、10 倍貨量，包含關東煮、夯番薯、咖啡、熱狗都將增設機台，並擴增多個啤酒櫃位。因應連假，超過 300 間位於風景區、觀光區店舖，也備妥衛生紙、濕紙巾、口罩、暖暖包，甚至是絲襪、盥洗用品、提神飲料、行動電源、護唇膏等出遊商品。此外，歲末年終之際，全家公布年度飲料風雲榜，包含標榜乳含量的義美鮮奶茶、怪奇有趣的乖乖椰子牛乳、好喝又有話題性的 FamilyMart Collection 檸檬蜂蜜水，以及冷藏飲料小金雞─FamilyMart Collection 冷壓椰子水，都是榜上有名的四大天王。



全家觀察，今年以來奶茶口味轉變，不僅鮮奶茶品項數愈來愈多，銷售占比也逐漸提高。其中全家獨賣的義美鮮奶茶，創下 2 個月狂賣百萬瓶紀錄，而 FMC 冷壓椰子水，至於去年推出就廣受好評的 FMC 蜂蜜水、檸檬蜂蜜水，平均日銷萬瓶，受到選舉網路討論度影響，在年底又創造一波銷售高峰。除了自然派飲料，乖乖椰子牛乳限量 20 萬瓶兩週完銷，後續推出的中華花生豆奶也有很高的網路討論度。