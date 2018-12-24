越南台商富林-KY明年展望可期 今上市股價飆逾1倍

第三家回台掛牌的越南台商富林 - KY(1341-TW) 今 (24) 日上市，承銷價為每股 28.8 元，由於明年營收、獲利表現均可恢復 2017 年水準，激勵股價強勢飆漲，盤中漲幅最高超過 1.36 倍，隨後漲幅雖稍微收斂，但仍維持逾 1 倍表現，無畏大盤走弱，逆勢大展蜜月行情。

富林塑膠工業今年啟動回台上市掛牌計畫，是第 3 家回台上市的越南台商公司，也是今年唯一一家，目前主要產品乳膠皮與柔軟皮在越南市占率已達 86%、膠布市佔率則為 34%，為越南第一大 PVC 人造皮革業者。

除原有產品外，富林目前積極發展環保 PU 皮革，為越南首家、也是全球首家生產環保 PU 皮革的業者，該產線 10 月試產送樣給鞋業客戶，由於其為市場新品，初期將從既有客戶中詢單，明年隨著客戶陸續下單，產能也會陸續開出，將成為推升富林未來營運的主要成長動能。

展望明年，富林 - KY 董事長王源林表示，今年受原物料漲價因素影響，至 10 月獲利表現才接近去年水準，明年在報價充分反映下，營收、獲利表現可望回到 2017 年水位，毛利率也可望回升至 20-21%。

富林去年每股稅後純益 6.88 元，今年前 3 季每股稅後純益 2.23 元，今年 10 月單月合併營收達 2.83 億元，創歷史新高，年增 27%。