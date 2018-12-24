京城銀一次性認列華映16.4億元債權損失 全年仍可望保持獲利

京城銀 (2809-TW) 今 (24) 日發布重訊表示，董事會決議通過，將一次性認列大同集團旗下華映全額債權損失，目前華映合計借款餘額約新台幣 16.4 億元，以今年前 11 月京城銀合併稅前盈餘 47.34 億元來看，認列損失後全年仍可望保持獲利。

京城銀行發言人尤其偉表示，華映對京城銀行借款多數屬於有擔保性質，未來仍可望於資產保全基礎上逐步處分回沖獲利，凸顯京城銀在放款審核及風險控管上的嚴謹態度，及對於資產品質的高標準要求。

至於綠能公司，尤其偉表示，綠能還在向經濟部申請債務協商，由於該公司仍在正常營運繳息中，未來將視其提出的營運財務計畫，配合相關主管機關妥善辦理。

尤其偉強調，總之華映、綠能兩起案件均會依循京城銀一貫保守透明的財務原則處理，而且京城銀行有風險管理委員會、授信審議委員會，針對同一自然人、同一法人、同一公營事業、同一關係人、同一關係企業、同一集團企業之授信審核，在該行可承受的信用風險範圍內要求提供擔保品等，並規劃有隨時機動維護機制，預期最終兩起事件影響性將可控制在較小的規模，對京城銀行長期整體營運影響有限。

尤其偉也表示，截至 11 月底，京城銀淨值達 361 億元、每股淨值達 31.35 元，整體逾期放款比率達 0.02%、逾期放款覆蓋率 8199%、全體放款覆蓋率 1.48%，皆顯示京城銀整體放款與資產皆保持在優於同業平均的良好表現。