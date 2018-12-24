〈南緯法說〉明年4箭齊發 毛利率上看2成 拚全年轉盈

南緯實業 (1467-TW) 今 (24) 日召開法說會，總經理楊維漢指出，目前越南、史瓦帝尼等地產能擴建告一段落，加上史瓦帝尼有望重返《非洲增長與機會法案》(AGOA)，隨著經濟規模效益顯現、汰換毛利不佳的客戶，明年毛利率可望重返 20% 之上，有助營運重返獲利軌道。

南緯越南隆安二期、以及史瓦帝尼子公司擴建均在第四季完工，楊維漢指出，越南廠因即將新年，招工較有難度，但年後將加大招工力道，預計第一季新廠產能即可滿載。

史瓦帝尼子公司的部分，楊維漢指出，目前主要還是內銷當地市場，但隨著史瓦帝尼重新取得 AGOA 的資格，屆時可望重啟外銷市場，布局效益也將顯現。

楊維漢認為，雖然美中貿易戰影響整體紡織產業市況較為保守，但隨公司產能建置告一段落，完成全球布局，下一步將調整產品組合、並汰換毛利不佳的客戶，在規模經濟效益提升下，目標毛利率重返 2 成之上。

目前南緯成衣月總產能約 36.8 萬標打，越南 11.3 萬標打，中國 5 萬標打、柬埔寨 3.5 萬標打，主要外銷歐美亞地區。

而史瓦帝尼 10 萬標打，目前主要內銷，帶未來可望重返銷美行列，加上賴索托、約旦也各 2 萬標打銷往美國，另外還有墨西哥 3 萬標打內銷當地，均有助降低貿易戰爭風險。